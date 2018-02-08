“القاهرة الاقتصادية” تلزم “فودافون بدفع مليون جنيه تعويض لورثة الشعراوي

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر في القضاء المصري عن صدور حكم قضائي من قبل “الدائرة الاستئنافية العليا بمحكمة القاهرة الاقتصادية” تحت رئاسة المستشار “عمرو القبطان” ينص على إلزام وتغريم “شركة فودافون مصر” بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض لورثة المرحوم “محمد متولي الشعراوي”.

وقد قامت محكمة القاهرة الاقتصادية في الفصل في قيام شركة فودافون مصر باستغلال بعض الأدعية وكذلك أحاديث الشيخ محمود متولي الشعراوي في الدعاية الخاصة بالشركة وكذلك تم استخدامها كرسائل صوتية إلى جانب أدعية الشيخ في الرينج تون للعملاء دون أخذ إذن من ورثة الشيخ.

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وقد قام ورثة الشيخ محمد متولي الشعراوي برفع شركة فودافون مصر بدعوى قضائية ضد الشركة بصفة أن من حق شركتي صورة وصوت وشركة جود نيوزمي بصفتهما المرخص لهما في استغلال أعمال ومصنفات الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقد أعلنت هيئة محكمة القاهرة الاقتصادية بأن العقود التي تم عقدها بين الشركات في استغلال منذ هذه المصنفات قد تكون بذلك قد خالفت “قانون حقوق الملكية الفكرية” في الدولة المصرية مما يلزم شركة جود نيوزمي بدفع مبلغ تعويضي والذي صدر ضد شركة فودافون مصر.

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