عطل بالخط الثاني يوقف حركة المترو بشبرا الخيمة

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تابع موقع مصر 365 توقف حركة قطارات الخط الثاني بمترو الأنفاق “شبرا الخيمة/ المنيب” بسبب عطل فني في تحويلات الخط الثاني، وقد أعلن المتحدث باسم شركة المترو “أحمد عبدالهادي” أنه قد تم توقف حركة قطارات الخط الثاني “شبرا الخيمة/ المنيب” بسبب عطل في تحويلات الخط.

أوضح أحمد عبدالهادي أن عطل خط مترو الأنفاق ما بين محطة الخلفاوي إلى محطة المنيب أدى إلى توقف حركة قطارات المترو من محطة شبرا الخيمة إلى محطة الخلفاوي، وأكد على توجه فريق من الطوارئ إلى مكان العطل من أجل العمل على إصلاح العطل وعودة حركة قطارات المترو إلى طبيعتها.

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