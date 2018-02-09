القوات المسلحة تنفذ عملية شاملة من أجل القضاء على الإرهاب

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أعلن المتحدث باسم الجيش اليوم الجمعة تنفيذ القوات المسلحة لعملية شاملة وذلك في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية من أجل أن يتم القضاء على العناصر الارهابية وفقا لولاية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي الى والقيادة العامة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية.

وقال العقيد تامر الرفاعي في بيان ان العملية تهدف الى ازالة المناطق التي توجد فيها عناصر ارهابية، للقضاء على الارهاب وجذوره، وفقا لبيان بثته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك.

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وقال المتحدث العسكري في بيان إن قوات إنفاذ القانون بدأت هذا الصباح لتنفيذ خطة المواجهة الشاملة أمامن العناصر والمنظمات الإرهابية والإجرامية الموجودة في شمال ووسط سيناء وايضا في مناطق أخرى في الدلتا المصرية والمناطق الصحراوية النائية غرب وادي النيل .

وأشار إلى تنفيذ مهام ومناورات تدريبية وتشغيلية أخرى على جميع التوجهات الاستراتيجية من جهة أخرى من أجل تشديد الرقابة على الموانئ الخارجية للدولة المصرية وضمان تحقيق الأهداف المقررة لتطهير المناطق التي يوجد فيها هي بؤر إرهابية وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف بالتوازي مع مواجهة جرائم أخرى تؤثر على الأمن الداخلي والاستقرار.

دعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية المصريين إلى التعاون بشكل وثيق مع القوات وذلك من أجل مواجهة الإرهاب واقتلاعه والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار البلاد.

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