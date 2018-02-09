الخارجية المصرية تؤكد على صحة الإتفاق بين مصر وقبرص ردا على الاتهامات التركية

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صرح سامح شكري خلال يوم الخميس مؤكدا على “صحة” الاتفاق مع جمهورية قبرص ردا على الانتقادات التركية وسط الجهود التي تبذلها هذه الدول لاستغلال موارد الغاز في البحر الابيض المتوسط، وجاء رد الوزير المصري على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويشوغلو لصحيفة يونانية احتج فيها على الاتفاق.

وقال شكري في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة ان الاتفاق “سار” مع قبرص بموجب القانون الدولي، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية احمد ابو زيد اليوم الاربعاء من “أي محاولة لتقويض الحقوق السيادية لمصر”، اتفقت مصر وجمهورية قبرص في عام 2013 على ترسيم حدودهما البحرية في البحر المتوسط ​​من أجل تطوير استغلال مواردهما.

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تجدر الاشارة الى ان قبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزا الجيش التركى الثلث الشمالى ردا على انقلاب يهدف الى ضم قبرص الى اليونان، وقد تسبب الاستكشاف الذى قامت به جمهورية قبرص المعترف بها دوليا وعضو الاتحاد الاوروبى الذى يمارس السيادة على الجزء الجنوبى من الجزيرة فى زيادة التوتر مع انقرة التى تطالب بوقف الاستكشاف ريثما يتم حل مشكلة تقسيم الجزيرة.

في يوليو 2017، ندد رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم “بمحاولات أحادية الجانب وخطيرة” من جانب جمهورية قبرص في حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

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