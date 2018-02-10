حالة الطقس اليوم في مصر السبت 10/2/2018 ودرجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات المصرية

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم خلال التقارير التي قامت بنشرها عن توقعات حالة الطقس اليوم في مصر السبت الموافق 10/2/2018 وكذلك توقعات درجات الحرارة في المدن والمحافظات المصرية، وذكرت الأرصاد اتجاه الرياح اليوم والشبورة المائية وتوقعات تكون السحب المتوسطة والمنخفضة وأماكن تكونها اليوم، حيث أكدت الأرصاد خلال التقارير أن البلاد ستشهد اليوم طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال تقرير مفصل بتوقعات الطقس اليوم ودرجات الحرارة وحالة البحرين، تابعونا.

حالة الطقس اليوم في مصر :

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي المناطق، وذلك خلال ساعات النهار، بينما يسود البلاد طقس بارد خلال ساعات الليل، وذلك بسبب استمرار الارتفاع في درجات الحرارة وموجه الحر التي بدأتها البلاد خلال اليومين الماضيين، والتي لا تعتبر معهودة في مثل هذا الوقت من العام.

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وأضافت هيئة الأرصاد الجوية خلال التقارير التي نشرتها، أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من النهار، وسيكون هذا على المناطق الشمالية للبلاد وبعض الطرق ومدن القناه، هذا مع تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والتي ستنتشر وفقا للتقارير على المناطق الشمالية للبلاد فقط.

أما بالنسبة لتوقعات حالة البحرين اليوم، فقد ذكرت الأرصاد الجوية أن البحر المتوسط ستتراوح حالته اليوم ما بين الاضطراب والاعتدال، هذا مع وصول ارتفاع الموج اليوم إلى ما بين المترين والمترين ونصف وهبوب الرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة للبحر الأحمر، فإنه معتدل اليوم مع وصول طول الموج إلى ما بين المتر والمتر ونصف وهبوب الرياح السطحية جنوبية شرقية، وذلك وفقا لتقارير الأرصاد، وإليكم تقرير بدرجات الحرارة المتوقعة.

درجات الحرارة اليوم :

القاهرة : 16 32. وسط الدلتا : 15 32. الاسكندرية : 16 26. بلطيم : 15 26. مطروح : 13 26. السلوم : 13 24. سيوة : 15 31. بورسعيد : 16 24. دمياط : 15 23. العريش : 14 31. رفح : 13 30. الاسماعيلية : 12 32. السويس : 13 31. رأس سدر : 15 30. نخل : 10 34. نويبع : 19 28 . طابا : 13 29. كاترين : 11 26. الطور : 15 28. شرم الشيخ : 18 30. الغردقية : 17 31. شرم الشيخ : 18 30. مرسى علم : 17 32. الفيوم : 13 32. بني سويف : 13 33. المنيا : 13 34. أسيوط : 14 34. سوهاج : 14 34. قنا : 13 35. الأقصر : 12 34. أسوان : 17 36. أبو سمبل : 19 36. الوادي الجديد: 16 35. شلاتين : 16 30. أبو رماد : 17 29. رأس حدربة : 17 28. حلايب : 18 27.