السيسي يتابع باهتمام تطورات العملية العسكرية فى سيناء

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قال الرئيس “عبدالفتاح السيسي” أنه يتابع عن قرب المجهودات التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة لتطهير مصر من الإرهاب، وذلك بعد أن أعلنت القوات المسلحة عن بدء العملية الشاملة “سيناء 2018” والتى تهدف للقضاء الإرهاب.

وأضاف”السيسي”، عبر حسابه الرسمى على الموقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”: “أتابع بكل فخر البطولات التى يقوم بها أبنائي من القوات المسلحة وأفراد الشرطة لتطهير أرض مصر الغالية من الجماعات الإرهابية وأعداء الحياة، ودائماً تحيا مصر”.

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ويأتى ذلك بعد أعلن العقيد “تامر الرفاعي” المتحدث الرسمي بأسم القوات المسلحة عن “قيام القوات المسلحة وقوات الشرطة بأعلان حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية كاملة على النواحى الاستراتيجية في إطار مهمة القضاء على الجماعات الإرهابية “.

وتابع “الرفاعي”، في البيان الأول عن العملية، إن “قوات إنفاذ القانون بدأت صباح الجمعة بتنفيذ خطة التصدى والمواجهة الشاملة للعناصر والجماعات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء وعدد من المناطق الأخرى بمحافظات الدلتا والجانب الصحراوي لغرب ووادي النيل”.

وأردف أن هذا يأتي “إلى جانب تنفيذ عدد من المهام و المناورات التدريبية والعملياتية على مختلف النواحى الإستراتيجية، بهدف إحكام السيطرة على الحدود الخاصة بالدولة المصرية، وبما يضمن تحقيق الأهداف المحددة للخطة التى تم وضعها لتطهير البؤر التي تقبع بها الجماعات الإرهابية، وتأمين المجتمع المصري من عواقب الإرهاب والتطرف وقوى الشر، بما يتوافق مع مجابهة الجرائم الأخرى التى تؤثر على الأمن والاستقرار الداخلي”.

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