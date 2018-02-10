“الداخلية” تعلن عن فتح باب التقدم لقرعة حج 2018 في مارس القادم

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تابع موقع مصر 365 انتظار جموع الشعب المصري إعلان “وزارة الداخلية المصرية” عن فتح موعد التقدم إلى موسم الحج للعام الجاري 2018، حيث يرغب العديد من المصريين في التقدم من أجل الحصول على فرصة لأداء فريضة الحج، حيث أن أسعار الحج وكذلك العمرة قد ارتفعت بشكل ملحوظ ومبالغ فيه بعد تحرير سعر صرف العملة المصرية، إلى جانب إعلان المسؤولين عن الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بتحديد أعداد الحجاج من كل بلد بسبب أعمال التوسعات التي تجريها المملكة في الوقت الراهن بالحرم الشريف.

ويقوم موقع مصر 365 بالعمل على عرض أهم تفاصيل من أجل التقدم إلى حج القرعة بعد أن قامت وزارة الداخلية المصرية بالإعلان عن موعد التقدم لأداء موسم الحج خلال شهر مارس القادم لعام 2018، وبالتحديد في يوم السبت الموافق السابع من شهر مارس القادم لعام 2018، على أن يتم إغلاق باب التقدم إلى الحج يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر مارس لعام 2018، على أن يتم التقدم بطلبات حج القرعة إلى أقسام الشرطة التابع لها المتقدم.

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وقد أعلنت “وزارة الداخلية المصرية” عن تدشين موقع رسمي يسمى “بوابة الحج المصرية” من أجل الاستعلام عن جميع الاستفسارات وكذلك التساؤلات التي يرغب في طرحها المتقدم لأداء الحج من حيث الأوراق المطلوبة وكذلك الشروط إلى جانب الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام الجاري سواء أكان الحج المقدم له تابع للهيئات أو حج سياحي أو تابع للجمعيات أو حج القرعة.

كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية على أمكانية تقديم الشكاوى على أي ضرر وقع على المتقدم لأداء الحج من خلال موقع بوابة الحج المصرية، ويتم تقديم طلب حج القرعة من خلال بطاقة الرقم القومي وعدم التقدم في أكثر من جهة لنفس الشخص حيث أن لكل حاج فرصة واحدة فقد سواء في حج الجمعيات أو حج القرعة أو في الحج السياحي.

وفي حالة كان الراغب في التقدم لأداء فريضة الحج من الذكور لابد أن يقدم أوراق موقفه من التجنيد، وفي حال كان المتقدم من العاملين في الدولة المصرية لابد من تقديم موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم لأداء فريضة الحج، وفي حالة كان المتقدم قد قام بأداء فريضة الحج مسبقاً من خلال حج القرعة لابد من مرور خمس سنوات هجرية على أقل تقدير من أجل التقدم مرة أخرى لحج القرعة.

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