“محافظ القاهرة” يعلن نقل سوق السيارات من الحي العاشر بمدينة نصر

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان محافظ القاهرة المهندس “عاطف عبدالحميد” السبت الموافق العاشر من شهر فبراير لعام 2018 عن قرار محافظة القاهرة من تخصيص مساحة خمسة وثلاثين فدان على طريق “العين السخنة” من أجل انتقال سوق سيارات الحي العاشر القائم في مدينة نصر إلى هذه المنطقة.

وأوضح محافظ القاهرة أن هذه الأرض قد تم طرحها بنظام بي أو تي وتم ترسيتها على واحد من الشركات المتخصصة ليتم إقامة المنشآت عليها مع وضع نظام للتشغيل والإدارة، وأكد المهندس “عاطف عبدالحميد” أن مشكلة سوق سيارات الحي العاشر كان دوماً ضمن اهتمامات محافظة القاهرة من أجل العمل على إيجاد حل لها وخصوصاً أن إقامة سوق السيارات في مدينة نصر أصبح يسبب العديد من المشكلات إلى قاطنين المنطقة.

Advertisements

وأوضح المهندس “عاطف عبدالحميد” أو سوق السيارات الجديدة المقرر إقامته على طريق العين السخنة سوف يتم إقامته خلال منتصف العام الحالي 2018، وسوف يشمل على جميع الخدمات المتعلقة بنشاط شراء وبيع السيارات مثل فروع الشهر العقاري إلى جانب فتح فروع للبنوك وكذلك وجود أماكن للانتظار وكل الخدمات اللازمة من أجل المترددين على سوق السيارات سوف الراغبين في عرض سياراتهم للبيع أو المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات.

وأوضح المهندس عاطف عبدالحميد إن إدارة سوق السيارات الجديد سوف يتم إدارته إلكترونياً تبعاً لأحدث النظم الإلكترونية العالمية وسوف يتم تزويد السوق بعناصر التأمين والحماية وينتظر أن يتم الانتهاء من إقامة سوق السيارات في منطقة العين السخنة مع نهاية عام 2019 القادم.

وأصدر المهندس عاطف عبدالحميد تعليماته إلى “الإدارة العامة لمرور محافظة القاهرة” بالعمل على تكثيف الخدمات المرورية من أجل العمل تسيير حركة المرور أيام الجمعة والتي من المقرر أن يتم إقامة سوق السيارات بها في مدينة نصر من أجل العمل على تخفيف الأزمة التي يتسبب فيها وجود هذا السوق.

أقرا المزيد “محافظ القاهرة” يعلن تغيير اسم شارع سليم الأول وإطلاق أسماء الشهداء على المدارس