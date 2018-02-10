“الأزهر” يصدر أمر بتعطيل الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية بشمال سيناء

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن “الأزهر الشريف” بتعطيل الدراسة في جميع المعاهد الأزهرية القائمة في محافظات شمال سيناء ابتداءً من اليوم الموافق السبت العاشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 وحتى انتهاء العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المصرية من أجل القضاء على الإرهاب.

وأعلن الأزهر الشريف عن قرار بتفويض رؤساء المناطق الأزهرية بالعمل على التنفيذ الفوري لقرار الأزهر الشريف بتعطيل الدراسة في جميع المعاهد الأزهرية التي تقع في دائرة العمليات التي تقوم وزارة الدفاع المصرية ووزارة الداخلية متى طلب منهم هذا الأمر حفاظاً على سلامة طلاب المعاهد الأزهري في منطقة شمال سيناء ودعماً للجهود الأمنية الباسلة للقضاء على العناصر الإرهابية في مناطق شمال سيناء المصرية.

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