“الإسماعيلية” تعلن رفع الاستعدادات القصوى بالتزامن مع العملية العسكرية الشاملة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها محافظ الإسماعيلية اللواء “ياسين طاهر” خلال مكالمة هاتفية له عبر برنامج “صباح أون” الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “أون لايف” اليوم حيث أعلن أن محافظة الإسماعيلية قد أعلنت رفع حالة الاستعدادات القصوى باعتبارها الظهير لموقع العمليات العسكرية الشاملة التي تتم في شمال سيناء خلال الفترة الحالية.

وأضاف اللواء ياسين طاهر أن محافظة الإسماعيلية تعد الجار الغربي لمحافظة شمال سيناء بالإضافة إلى أن القوات المسلحة المصرية قد أصدرت رسمياً بيان بأن العملية العسكرية سوف تكون شاملة لذا فإن موضوع رفع درجات الاستعداد للحالة القصوى يعد قرار صادر من القيادة العليا وبالتالي كل أجهزة محافظة الإسماعيلية على مستوى الأجهزة التنفيذية بالكامل موضعه تحت الاستعداد الكامل بما لديهم فيها المنظومة الصحية.

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وأكد محافظ الإسماعيلية إن جميع أجهزة المحافظة قد رفعت درجات الاستعداد القصوى، وأضاف أن هناك غرف عمليات داخل المحافظة تقوم على التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية من قيادة الجيش الثاني الميداني إلى جانب الشرطة المصرية ومجلس الوزراء على أن يتم متابعة تطورات الأحداث كل ساعة، وأكد أن محافظة الإسماعيلية على أتم استعداد لتقديم المعونة في أي عمل خلال تنفيذ العملية العسكرية الشاملة التي تتم الآن.

وأوضح ياسين طاهر أنه على الصعيد الشعبي أن مواطني محافظة الإسماعيلية لديهم حس أمنى عالي جداًّ خصوصا لأنهم على خط الدفاع الأول للوطن المصري، وأوضح أن مشاعر الشعب المصري في الإسماعيلية يريدوا الاطلاع بشكل دائم على الأخبار والاطلاع على ما يتم خلال الفترة الحالية من أخبار عن العملية العسكرية الشاملة.

وأكد اللواء ياسين طه أن الأمر يسير على أكمل وجه في العملية العسكرية الشاملة ويريد أن يطمئن جموع الشعب المصري على العملية العسكرية الشاملة بشمال سيناء، وأوضح أن محافظة الإسماعيلية سواء على الجانب الشعبي أو على الجانب التنفيذي على أتم استعداد للمشاركة في العملية العسكرية الشاملة التي تتم بشمال سيناء.

وأضاف ياسين طه أن هناك بعض من المعديات في محافظة الإسماعيلية قد تم توقفه تماماً بالتنسيق مع القوات المسلحة، وهناك جزء أخرى من المعديات مازال يعمل خلال الوقت الراهن.

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