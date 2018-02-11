“الأرصاد” تعلن عن مناطق سقوط الأمطار وتحذر المواطنين من طقس غداً

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تابع موقع مصر 365 توقعات هيئة الأرصاد الجوية ان تسقط أمطار على جميع مناطق السواحل المطلة على البحر الأبيض المتوسط مع استمرار موجة الطقس البارد التي سوف تبدأ من الغد الموافق يوم الاثنين الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018 معلنة عن خريطة بمناطق سقوط الأمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار على محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة وسوف تتحسن الأحوال الجوية بعد غدا الموافق يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تسقط الأمطار على مناطق جنوب سيناء، وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى حلايب وشلاتين، بالإضافة على مدينة شرم الشيخ أما بالنسبة على مناطق جنوب الصعيد ورأس غارب والغردقة فقد توقع الخبراء أن تكون الأمطار على تلك الجهات خفيفة، وأعلن خبراء الأرصاد عن توقعهم أن تكون هناك أمطار ذات طبيعة خاصة على مدن القناة وخصوصا على محافظة بورسعيد.

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وقد أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذير إلى جميع السائقين على الطرق الزراعية مع الساعات الأولى من صباح الغد حيث طالبت الجميع بتوخي الحذر والحيطة والالتزام التام بتعليمات القيادة الأمنة الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، كما وجه الهيئة على جميع المسافرين القريبين من مناطق المسطحات المائية وكذلك المناطق الزراعية قائلة “عليكم توخى أقصى درجات الحذر في مثل هذه الأوقات”.

كما طالبت هيئة الأرصاد الجوية من جميع المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بسبب انخفاض درجات الحرارة المتوقع بعد انكسار الموجة الحارة التي سادت خلال الأيام السابقة القليلة ومن المتوقع أن تصل درجة حرارة القاهرة العظمى 24 والصغرى 17، ومحافظة وسط الدلتا العظمى 24 والصغرى 17، ومحافظة الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 16، ومرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 15.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية خلال الفترة الصباحية على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة بالإضافة على مدن القناة، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب غرباً يصاحبها سقوط أمطار تمتد نحو الداخل، والرياح أغلبها “شمالية غربية” إلى معتدلة ويزداد نشاط الرياح على السواحل الشمالية.

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