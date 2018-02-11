استقالة جماعية لـ 3 مسؤولين بحزب الغد

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تابع موقع مصر 365 إعلان نائب رئيس حزب الغد الدكتور “عصام قرطام”، ونائب رئيس حزب الغد لشؤون الأمن القومي اللواء “محمد قرطام” ونائب رئيس حزب الغد للتنظيم اللواء هشام قرطام عن استقالتهم لتكون استقالة جماعية من قيادات حزب الغد السياسي المصري.

وقد تقدم النواب الثلاثة المسؤولين في حزب الغد السياسي بتقديم بالغ التحية والشكرة إلى المهندس “موسى مصطفى موسى” وجميع قيادات وأعضاء حزب الغد السياسي عن الفترة التي قضوها داخل الحزب السياسي، وأكدوا على ضرورة الاصطفاف خلف رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي من أجل العمل على استكمال مسيرة البناء داخل جمهورية مصر العربية مع العمل على الحفاظ على أمن الدولة المصرية مما يعترضها من أخطار، ودعوا الله أن يحفظ الدولة المصرية حكومة وشعبا وينصر الجيش المصري في سبيل الحفاظ على استقرار وأمن الدولة المصرية.

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