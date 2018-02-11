موسى مصطفى موسى: تشكيل 15 لجنة بحزب الغد لمتابعة برنامجي الانتخابي

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تابع موقع مصر 365 إعلان المرشح لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2018 ورئيس حزب الغد المهندس “موسى مصطفى موسى” حيث أعلن أن حملته الانتخابية قد تم تشكيلها من قبل خمسة عشر لجنة من أجل متابعة برنامجه الانتخابي، وأوضح أن هذه اللجان لن يكون لها رؤساء تتضمن على أعضاء فقط.

أشار موسى مصطفى موسى أنه من الممكن أن يتم دمج بعض من اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة برنامجه الانتخابي خلال الفترة القادمة، وأوضح أن هذه اللجان هي “لجنة الصحة، لجنة التعليم، ولجنة المشروعات التنموية، لجنة العلاقات الدولية، لجنة الإعلان، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الأمومة والطفولة، ولجنة الزراعة والفلاحين، ولجنة التنمية المحلية، ولجنة العمال، واللجنة التشريعية، واللجنة الدستورية، ولجنة الشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ولجنة الأمن القومي، ولجنة الصناعة والإنتاج، واللجنة الدينية”.

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وأعلن موسى مصطفى موسى أن كل لجنة من اللجان التي تم تشكيلها سوف تقوم بمتابعة جزء من البرنامج الانتخابي له، وأشار قائلاً “نقوم في الوقت الحالي بوضع جدول المؤتمرات الجماهيرية في المحافظات، وبحيث يتم اختيار المحافظات القريبة من بعضها ليتم عقد مؤتمرات جماهيرية فيها”.

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