بالفيديو “قابيل” إقامة 40 محطة شحن للسيارات الكهربائية بالمحطات الوطنية

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل خلال مداخلة تليفونية عبر قناة “أكسترا نيوز الفضائية” اليوم الموافق يوم الأحد الحادي عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 حيث أعلن عن افتتاح أول محطة شحن للسيارات الكهربائية ليعد بداية لإقامة بنية تحتية لهذه النوعية الجديدة من السيارات داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف المهندس طارق قابيل أن كلا من بريطانيا وفرنسا قد اتخذتا قرار بمنع السيارات العادية في بلادها مع بداية عام 2040، وأشار الوزير أنه الدولة المصرية لا تتوافر فيها السيارات الكهربائية على الرغم من أن هذه الفئة من السيارات تعد معفاة من الجمارك المصرية، وأكد على ضرورة العمل على تأسيس بنية تحتية من أجل العمل على تشجيع الاستثمارات في تلك النوعية من السيارات ليتم تفعيلها وبشكل سريع داخل الدولة المصرية.

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وأكد المهندس طارق قابيل على أن توفير السيارات الكهربائية داخل الأراضي المصرية سوف يعمل على توفير العديد من النفقات على الدولة في المقام الأول إلى جانب توفير العديد من النفقات على ملاكها، بالإضافة إلى أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة.

وأعلن المهندس طارق قابيل أنه سوف يتم الشروع في إقامة أربعين محطة شحن كهربائي في المحطات الوطنية إلى جانب إقامة محطات شحن في المولات والجامعات المصرية إلى جانب إقامة محطات شحن كهربائية في العاصمة الإدارية الجديدة، وأوضح أن هذه المشروع ليس له علاقة بالطرق.

أوضح المهندس طارق قابيل أن محطات شحن السيارات الكهربائية تقوم بشحن السيارات خلال عشرين دقيقة لتسير مسافة تصل إلى مائتين وخمسين كيلو متر، أما محطات الشحن الصغيرة في المولات والجامعات فقد تشحن السيارات خلال ثلاث ساعات، ومن الممكن أن يتم شحن السيارات من خلال جراج المنزل في مدة تصل على ثمان ساعات.

أشار المهندس طارق قابيل أن السيارات الكهربائية تعد سيارات صديقة للبيئة توفر أكثر من ثمانين في المئة من استهلاك الوقود بالإضافة إلى أن نفقات صيانة السيارات الكهربائية تعد قليلة.

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