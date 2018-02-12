“تخطيط أراضي الدولة” يخصص مساحات لإقامة سجن مركزي ومجتمعات عمرانية

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تابع موقع مصر 365 موافقة “المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة” والذي يتبع رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل على تخصيص مساحة 3,36 فدان وتخصيص مساحة 13,62 فدان ليتم استخدامهما في العمل على إقامة وحدتي غسيل وتكرير الملح الخام في منطقة بئر العبد التابعة لمحافظة شمال سيناء وبالتحديد في “قرية الروضة”، وتم اتخاذ هذا القرار خلال عقد اجتماع تحت رئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا.

وقد قرر “المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة” العمل على تخصيص مساحة 58,86 فدان بالإضافة إلى تخصيص مساحة 59,35 فدان من أجل إقامة منطقة صديقة للبيئة من أجل التخلص النهائي من النفايات في منطقة جنوب مدينة بئر العبد، وقد تم تخصيص مساحة 30,5 فدان ليتم إقامة “مصنع جبس بوادي غرندل جبل المرير” القائمة في جنوب مدينة رأس سدر التابعة لمحافظة جنوب سيناء.

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وأعلن مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة اللواء “أحمد هشام فاضل” أنه قد تم الموافقة على تخصيص 9675,43 فدان لصالح “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” من أجل استخدامها في إنشاء مجتمع عمراني جديد في مدينة الأقصر الجديدة، بالإضافة إلى إقامة محطة لتوليد الكهرباء الحرارية على مساحة تصل إلى مائة وسبعة فدان في قرية الهنادي التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، وإنشاء صوامع قمح بناحية دندرة على مساحة تصل إلى 21,98 فدان.

كما أمر المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بتخصيص مساحة 2405,6 متر مربع من أجل إنشاء مخازن لتخزين السلع الاستراتيجية يتم إقامتها في مدينة نقادة، وتم تخصيص مساحة 2,35 فدان من أجل إقامة مستودع دقيق بالمنطقة الصحراوية المواجهة لمدنية نقادة التابعة لمحافظة قنا.

وأعلن اللواء “أحمد هشام فاضل” أنه قد تم الموافقة على تخصيص مساحة 16,08 فدان لوزارة الداخلية من أجل إقامة “قطاع للأمن المركزي” في منطقة هوارة التابعة لمحافظة الفيوم، كما تم تخصيص مساحة 4,2 فدان من أجل إقامة سجن مركزي، كما تم تخصيص مساحة 2,44 فدان من أجل إقامة مجمع شرطي متكامل في منطقة عرب الإشرافية التابعة لمحافظة الجيزة.

وأوضح اللواء أحمد هشام فاضل على موافقة “المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة” على تخصيص مساحة 3775 متر مربع من أجل إنشاء معهد ثانوي وإعدادي أزهري في منطقة المراشدة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا، وتم تخصيص مساحة 19,55 فدان لإقامة جبانات للمسلمين في قرية العقب التابعة لمركز قوص.

كما أعلن اللواء أحمد هشام فاضل على موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لصالح “الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي” من أجل إنشاء محطة معالجة ومزرعة خشبية في “قرية بنبان” بمساحة إجمالية تصل إلى 473,31 فدان، كما تم تخصيص مساحتي 803 فدان ومساحة 225 فدان في محافظة أسوان وبالتحديد في قرية توماس وعافية، وتم تخصيص مساحة 8417,20 فدان في محافظة قنا من أجل إقامة مشروعات للإنتاج الداجني والحيواني وإقامة محاجر بيطرية ومجازر آلية.

كما أعلن اللواء أحمد هشام فاضل على الموافقة على تخصيص مساحة 22,05 فدان، 124,90 فدان، ومساحة 87,74 فدان لصالح “وزارة البترول والثروة المعدنية” ليتم إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية، كما تم تخصيص مساحة 60,26 فدان في محافظة بني سويف ليتم استخدامها في توسعات المنطقة الصناعية القائمة في كوم أبو راضي الصناعية، كما تم تخصيص مساحة 2408,3 فدان ومساحة 6443,35 فدان لإقامة مجتمع عمراني جديد بمحافظة الإسكندرية.

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