“القيادة العامة للقوات المسلحة” تعلن البيان الخامس للعملية الشاملة 2018

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تابع موقع مصر 365 إعلان “القيادة العامة للقوات المسلحة” للبيان رقم خمسة للعملية العسكرية الأمنية الشاملة المشتركة “سيناء 2018″، وجاء في البيان استمرار العملية الشاملة التي يتم تنفيذها من قبل القوات المسلحة من “التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة بالتعاون من الأجهزة الأمنية والمجموعات القتالية بوزارة الداخلية”.

وتواصل قوات مكافحة الإرهابي العملية العسكرية الأمنية الشاملة المشتركة سيناء 2018 التي تستهدف الأوكار والبؤر الإرهابية في محافظات وسط وشمال سيناء، وتستهدف أماكن تخزين الذخائر والأسلحة بالتزامن مع الضربات الجوية وكذلك نيران المدفعية.

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وأعلن البيان الخامس للقيادة العامة للقوات المسلحة عن تدمير ورصد ستين هدف للعناصر الإرهابية بعد توافر العديد من المعلومات الاستخباراتية حول هذه الأهداف، وتم القضاء على اثنى عشر فرد من العناصر الإرهابية التكفيرية المسلحة خلال عمليات تبادل لإطلاق النيران مع القوات المسلحة والأمنية أثناء أعمال المداهمة، وقد تم ضبط كميات من الذخائر والأسلحة وتم إلقاء القبض على اثنين وتسعين من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما نجحت أيضا القوات الأمنية والعسكرية في تدمير وضبط والتحفظ على عشرين سيارة كان يتم استخدامها من قبل العناصر الإرهابية في العمليات الإرهابية التي كان الهدف منها ترويع المواطنين، وتم تدمير سبعة وعشرين دراجة نارية بدون لوحات معدنية، كما تم تدمير ثلاثين وكر وعشّة ومخزن تم العثور بداخلهم على كميات من المواد الكيماوية التي كان يتم استخدامها في صنع المتفجرات والعبوات الناسفة، وتم العثور على أجهزة اتصال لاسلكية على جانب العثور على مواد مخدرة وكميات من قطع الغيار.

وأعلن البيان الخامس للقيادة العامة للقوات المسلحة عن تمكن العناصر المتخصصة من “المهندسين العسكريين” من تفجير واكتشاف ما يقارب من ثلاثة وعشرين عبوة متفجرة تم زراعتها في مناطق العمليات العسكرية، وتم تدمير واكتشاف سبعة مزارع للمواد المخدرة مثل الخشخاش والبانجو إلى جانب ضبط أكثر من نصف طن من المواد المخدرة التي تم إعدادها من أجل التوزيع والتداول.

وأعلن البيان الخامس عن نجاح القوات العسكرية والأمنية في العثور على ثلاثة عشر مخبأ تحت الأرض عثر بداخلهم على كميات من “قطع غيار الدراجات النارية، ومواد إعاشة، وكذلك أدوات لتصنيع المواد المتفجرة “، وتم تدمير خندق كان مجهزة بطريقة هندسية بطول مائتين وخمسين متر بعرض اثنين متر، وتم ضبط ورشة لتفكيك العربات المسروقة.

وأشار البيان إلى نجاح القوات الجوية في فرض سيطرة وسيادة الدولة المصرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وتمكنت أيضا من إحباط محاولة تهريب ذخائر وأسلحة إلى الأراضي المصرية في الاتجاه الغربي الاستراتيجي من خلال استهداف أربعة عربات محملة بالذخائر والأسلحة وتم تدميرهم، وأسفرت العملية عن مصرع العناصر الإرهابية التي كانت تقوم بعملية التهريب، واستمرت “القوات البحرية” في السيطرة منطقة الساحل وتواصل جهود المجموعات القتالية المشتركة ما بين عناصر الشرطة المصرية والقوات المسلحة في تنظيم ثلاثمائة وثمانية وتسعين دورية وكمين أمني في جميع محافظات ومدن جمهورية مصر العربية.

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