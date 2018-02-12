“الإسكندرية” ترفع حالة الاستعدادات القصوى اليوم بسبب الأمطار

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تابع موقع مصر 365 سقوط أمطار على محافظة الإسكندرية اليوم الموافق الاثنين الثاني عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 ما بين أمطار خفيفة ومتوسطة في مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية بالتزامن من موجة الطقس السيء التي تتعرض لها المحافظة في الفترة الحالية وتستمر هذه الموجة على مدار ثمانية وأربعين ساعة.

وقد دفعت “شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية” بالتعاون من الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بعدد من سيارات شفط وكسح مياه الأمطار منعاً لحدوث أي تراكمات من المياه في شوارع المحافظة تنفيذا للخطة التي تم وضعها من أجل التعامل مع الأمطار والنوات التي تتعرض لها المحافظة.

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وقد طالبت محافظة الإسكندرية من جميع القاطنين بها بالتزام الحذر والحيطة أثناء السفر على الطرق السريعة، وقد أعلن الجهات المسؤولة في المحافظة عن رفع درجة الاستعدادات القصوى وتم عقد غرفة العمليات على مدار اليوم لتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين بخصوص تراكمات مياه الأمطار.

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