بالفيديو “خبير عسكري” يوضح أسباب استخدام “ميسترال” في عملية سيناء 2018

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تابع موقع مصر 365 إعلان مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية سابقاً اللواء “محمد الغباري” أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة” والذي تقدمه الإعلامية “لميس الحديدي” على القناة الفضائية “سي بي سي” أن “البيان الأول” للقيادة العامة للقوات المسلحة حول العملية العسكرية الأمنية الشاملة المشتركة سيناء 2018 هو المرحلة الرابعة من التخطيط الاستراتيجية لإنهاء الوجود الإرهابي في مصر، حيث تم تنفيذ ثلاث مراحل سابقة.

وأعلن اللواء “محمد الغباري” عند سؤاله عن استخدام حاملة الطائرة الضخمة “ميسترال” في عملية سيناء الشاملة 2018 حيث أوضح قائلاً “الناس تعاني من قصور في الفكر حيث أن التخطيط هو ما يتم التخطيط عليه لتحديث القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني مع رئيس جمهورية مصر العربية ليتم وضع هذه التخطيط كل عشرة سنوات والتجديد طبقاً للاحتياجات، واليوم خطة مكافحة الإرهاب لعام 2013 كان هناك تخطيط كامل للموضوع والمرحلة الراهنة”.

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وأضاف اللواء محمد الغباري أن ما يتم الآن يختلف عن “الحرب التقليدية” حيث أن الحرب التقليدية على حسب حالة العد والمثال على هذا حرب أكتوبر حيث تم تحديد المهمة عشرة أيام، وأوضح أن الإرهاب الآن أصبح إرهاب دولي وليس إرهاب محلي حيث أنه يتمول من الخارج فله العديد من المخارج عديدة وله أسلوب إدارة مختلفة عن الحرب العادية، ولهذا السبب لما تم إطلاق العملية الشاملة العسكرية لم يتم فيها تحديد مدة، وأكد أنه ليس لديه أي معلومات عن المدة ولكن المدة سوف تطول.

وشدد اللواء محمد الغباري أن العملية الشاملة سيناء 2018 سوف تقضي على العناصر الإرهابية الظاهرة ولكن العناصر الكامنة سوف تظل حيث أن جميع دول العالم لديها عناصر إرهابية كامنة، لكن العناصر التي تمنع الحركة في سيناء وتضغط على أهالي محافظات سيناء فهي اليوم ممنوعة.

وأضاف اللواء محمد الغباري أنه ظهرت البيانات العسكرية إثبات للتطور الذي حدث حيث تم ضرب مركز إعلامي كان متواجد ولم يكن أحد يعلم عنه شيء تم تدميره بمساعدة من الأهالي، وهذه تعد رسالة من أهالي سيناء إلى جميع العناصر الإرهابية.

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