“البرلمان” يوافق على خصم جزء من مكافأة أعضائه لتمويل صندوق رعاية الشهداء

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تابع موقع مصر 365 إعلان مجلس النواب المصري اليوم الموافق الاثنين الثاني عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 تحت رئاسة الدكتور “علي عبدالعال” على موافقته بتخصيص جزء من مكافأة أعضاء البرلمان لتكون مصدر من مصادر تمويل “صندوق رعاية الشهداء ومصابي العمليات الأمنية والإرهابية وأسرهم”.

مجلس النواب يوافق على نصوص قانون صندوق رعاية الشهداء

جاء هذا القرار خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم حيث نصت المادة رقم الثامنة من القانون على أن تتكون موارد “صندوق رعاية الشهداء ومصابي العمليات الأمنية والإرهابية وأسرهم” من موارد التمويل التالية نسبة خمسة في المئة من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية بالدولة المصرية، وحصيلة الغرامات المحكوم بها لتطبيق هذا القانون.

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إلى جانب حصيلة التبرعات والهبات والإعانات والمنح إلى جانب الوصاية وحصيلة الطابع الذي تم النص عليه من قبل المادة السادسة من مواد هذا القانون، وحصيلة المساهمات التي تم النص عليها من قبل المادة السابعة من هذه القانون إلى جانب عوائد استثمار أموال الصندوق نفسه بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض أيضا مع أغراض الصندوق.

وقد تم موافقة أعضاء البرلمان على إضافة فقرة متعلقة باستقطاع جزء من مكافأة أعضائه لتكون مصدر من مصادر تمويل صندوق رعاية الشهداء وأسرهم وأكد أيضا رئيس مجلس النواب المصري الدكتور “علي عبدالعال” على أن يتم موافقة هيئة المكتب على هذه النسبة.

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