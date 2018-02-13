حالة الطقس اليوم في مصر الثلاثاء 13/2/2018 ودرجات الحرارة المتوقعة في المدن والمحافظات

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 13/2/2018 ودرجات الحرارة المتوقعة في المدن والمحافظات، حيث من المتوقع وفقا لهيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي عادة يصاحبها تساقط الأمطار الغزيرة، وذلك على المناطق الشمالية للبلاد والوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر ومنطقة سيناء وشمال الصعيد، هذا ونوفر لكم من خلال هذا المقال تقرير تفصيلي لحالة الطقس اليوم كما هو متوقع، وذلك وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية الخاصة باليوم.

حالة الطقس اليوم :

حيث ذكرت هيئة الأرصاد الجوية خلال تقارير اليوم، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال ساعات الليل، هذا مع انتشار السحب المنخفضة والمتوسطة وتكاثرها، والتي سيصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وتمتد الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحري ومنطقة سيناء.

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هذا وتهب الرياح الشمالية الغربية، والتي ستكون مثيرة للرمال والأتربة، وذلك على جميع أنحاء البلاد، مع تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، والتي ستتسبب في إنعدام الرؤية على بعض الطرق وذلك بسبب تكاثفها وتحولها إلى ضباب.

أما بالنسبة لحالة البحرين “الأحمر والمتوسط”، فإن حالة البحر الأحمر السوم تتميز بالاضطراب، مع وصول ارتفاع الموج إلى ما بين ثلاثة وحتى ثلاثة أمتار ونصف، مع هبوب الرياح الشمالية الغربية، والبحر المتوسط ما بين الاعتدال والاضطراب، ووصول طول الموج إلى ما بين المترين والمترين ونصف، مع هبوب الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة :

القاهرة : 14 19. وسط الدلتا : 13 18. الإسكندرية : 14 18 . بلطيم : 13 18. مطروح : 13 18. السلوم : 12 18. سيوة : 14 17. بورسعيد : 14 18. دمياط : 14 19. العريش : 13 19. رفح : 13 18. الاسماعيلية : 13 19. السويس : 16 18. رأس سدر : 16 20. نخل : 11 18. نويبع : 16 20. طابا : 16 18. كاترين : 10 14. الطور : 14 20. شرم الشيخ : 18 24 . الغردقة : 19 24. مرسى علم : 18 26. الفيوم : 11 20. بني سويف : 11 20. المنيا : 10 19. أسيوط : 09 20. سوهاج : 12 21. قنا : 13 24. الأقصر : 13 25. أسوان ” 14 25. أبو سمبل : 16 26. الوادي الجديد : 13 23. شلاتين : 18 26. أبو رماد : 19 25. رأس حدربة : 18 24. حلايب : 19 24.