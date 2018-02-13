القيادة العامة للقوات المسلحة تصدر البيان السادس بعملية سيناء 2018

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية عن القضاء على خلية متطرفة إرهابية تتكون من عشرة عناصر إرهابية تكفيرية مع إلقاء القبض على أربعمائة شخص أخرين من بينهم أشخاص أجانب في إطار العملية العسكرية الأمنية المشتركة الشاملة سيناء 2018 الهادف إلى تطهير شبه جزيرة سيناء مع جميع العناصر الإرهابية المسلحة.

البيان السادس للقيادة العامة للقوات المسلحة

أعلنت “القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية” البيان السادس الخاصة بالعملية العسكرية الأمنية الشاملة سيناء 2018 حيث أعلنت أن القوات المصرية الجوية قد قامت بتدمير سبعة سيارات خلال محاولة من العناصر المتطرفة الإرهابية استخدمها في الهروب، وقد تم القضاء على خلية إرهابية تتكون من عشر عناصر إرهابية أثناء اختبائهم في أحد المنازل.

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أشار البيان السادس للقيادة العامة للقوات المسلحة بخصوص عملية سيناء 2018 عن تدمير مائة وثلاثة وأربعين من المخازن والاوكار التي كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية المتطرفة، كما تم الكشف عن تسعة وسبعين عبوة ناسفة وقد تم تفجيرها، وقد تم العثور على تلك العبوات الناسفة والتي تم زراعتها في طريق القوات العسكرية والأمنية المصرية.

أوضح البيان السادس للقيادة العامة للقوات المسلحة من تدمير مخزن تحت الأرض قد تم العثور بداخلة على عشرة من الألغام المضادة للدبابات، وقد بدأت العملية العسكرية الأمنية الشاملة المشتركة سيناء 2018 قبل أسابيع من انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي تم تحديدها من قبل رئيس جمهورية مصر العربية من أجل العمل على تأمين شبه جزيرة سيناء حيث أنه يفترض أن تنتهي المهلة في نهاية شهر فبراير الجاري لعام 2018.

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