استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والمتحدث باسم الصحة الطعوم آمنة

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة الصحة والسكان اليوم الموافق الثلاثاء الثالث عشر من شهر فبراير الجاري عن تطعيم ما يقارب من ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وواحد ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين طفل خلال اليوم التوالي على التوالي لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة خمسة وثمانين في المئة من الأطفال المستهدفين للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ابتداء من الحادي عشر من شهر فبراير الجاري وحتى يوم الرابع عشر من الشهر نفسه بجمع محافظات الدولة المصرية.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد “إ، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم حوالي 16,ى5 مليون طفل، من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات، وقد تضمن التكلفة المالية للحملة أربعة وثمانين مليون جنيه مصري، وذلك للأطفال المصريين والأطفال الغير المصريين من أجل الحفاظ على الدولة المصرية خالية تماماً من مرض شلل الأطفال”.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد أنه قد تم تطعيم أثنى عشر ألف طفل من الوافدين المتواجدين على الأراضي المصرية ضمن العدد الذي تم تطعيمها خلال فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وأكد أن جميع الطعوم أمنة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد أن وزارة الصحة والسكان تستخدم الطعوم المعتمدة ن قبل “منظمة الصحة العالمية” ويتم فحصها من قبل معمل مرجعي للمنظمة العالمية لضمان معايير الأمان والجودة للطعوم، وسوف يتم نقل الطعوم إلى الدولة المصرية من خلال سلسلة تبريد من أجل الحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، وأوضح أنه فور وصول الطعوم إلى الدولة المصرية يتم أخذ عينة منه ليتم فحصها من قبل “هيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات، ثم يتم توزيعه على جميع مديريات الشؤون الصحية، وتتميز الطعوم بوجود مؤثر لوني على عبوة اللقاح يتغير في حالة ارتفاع درجة الحرارة المفترض حفظ الطعوم بها، وأكد أن جميع فرق التطعيم تتابع فحص الطعوم بصفة دورية.

ويجدر هنا الإشارة أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يتم إدراج حملات التطعيم بفرق متحركة تجوب جميع شوارع ومحافظات جمهورية مصر العربية إلى جانب وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية وكذلك مكاتب الصحة والوحدات الريفية وكذلك مراكز رعاية الأمومة والطفولة، وتبدأ فعاليات الحملة من تمام الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً يومياً.

كما توجد فرق لحملة التطعيم ثابتة يتم وضعها بجوار الكنائس والمساجد وكذلك النوادي والأسواق ومحطات مترو الأنفاق ومحطات القطارات ومواقف السيارات والحدائق العامة لضمان وصول التطعيم إلى جميع الأطفال المستهدفين من قبل الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال.

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