إلقاء القبض على “جنينة” على خلفية تصريحاته الأخيرة

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تابع موقع مصر 365 إلقاء القبض على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار “هشام جنينة” اليوم الموافق الثلاثاء الثالث عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 حسب ما أعلنه محامي هشام جنينة “علي طه” ونجله المستشار حيث أعلنوا أن هناك فرق أمنية مكونة من ثلاثين عنصر أمني قامت بإلقاء القبض على المستشار اليوم.

وقد أعلن محامي المستشار هشام جنينة “علي طه” أن القوات الأمنية قد قامت بإلقاء القبض على المستشار هشام جنينة صباح اليوم الثلاثاء، حيث قامت فرقة أمنية بالتوجه إلى منزلة المستشار والقت القبض عليه، وقد تبين أن السبب في هذه الواقعة هي التصريحات الأخيرة التي أعلنها المستشار هشام جنينة عن وجود وثائق ومستندات رسمية تدين قيادات في الدولة المصرية بوقائع فساد في الفترة الحالية.

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وقد أعلنت “المؤسسة العسكرية” رد على تصريحات المستشار “هشام جنينة” قائلة أنها تعد جريم تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة المصرية ومؤسساتها الحالية في الوقت الذي تخوض فيه وزارة الدفاع المصرية معركة الوطن المصري في شبه جزيرة سيناء لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان أصدره مساء أمس المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة مساء “أن القوات المسلحة سوف تستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها”.

وبعد التصريحات الأخيرة التي أعلنها المستشار هشام جنينة عن امتلاك الفريق سامي عنان مستندات ووثائق تدين الدولة المصرية وقيادتها الحالية، شن نجل المستشار سامي عنان الدكتور “سمير سامي عنان” هجوم حاد على المستشار هشام جنينة وأكد أنه قد طلب من محامي الفريق أن يتقدم ببلاغ رسمي ضد المستشار هشام جنينة على خليفة التصريحات الكاذبة الغير صحيحة التي تعلن على وجود وثائق ومستندات مع الفريق سامي عنان تدين الدولة المصرية.

وأكد الدكتور سمير سامي عنان أن تصريحات المستشار هشام جنينة غير صحيحة والغرض منها هي إثارة الفتن والقلاقل داخل المجتمع المصري، وطلب من المستشار هشام جنينة إلا يتحدث على لسان الفريق سامي عنان مطلقا، وأكد على تقديم بلاغ رسمي ضد المستشار هشام جنينة اليوم الثلاثاء.

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