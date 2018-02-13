قرار مفاجئ من “وزير النقل” بخصوص زيادة أسعار تذاكر القطارات

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات الذي ينص على تأجيل تنفيذ القرار المسبق الخاص بزيادة أسعار تذاكر قطارات هيئة سكك حديد مصر من أجل إعطاء فرصة أكبر لجميع المواطنين في الدولة المصرية من أجل استخراج اشتراكات وخصوصاً لفئة الطلاب.

وأكد الدكتور هشام عرفات أن هدف وزارة النقل والمواصلات من تأجيل قرار الزيادة هو العمل على مراعاة البعد الاجتماعي مع إعطاء فرصة لجميع المواطنين المصريين وخصوصاً فئة الطلاب من استخراج اشتراك للقطارات، وشدد على عدم المساس بنسبة التخفيضات المدرجة على جميع اشتراكات القطارات، وجاء هذه التصريحات خلال افتتاح الوزير لساحة السيارات ومحطة الركاب بميناء الغردقة.

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أضاف الدكتور هشام عرفات أن السبب الأساسي وراء التراجع عن قرار إدراج الزيادة على شبكات السكك الحديدية حيث تبين عند مراجعة أعداد اشتراكات القطارات التي تم استخراجها اتضمن أنها لا تتجاوز نسبة 0,5% لذلك تم تأجيل تنفيذ قرار الزيادة.

وأكد الدكتور هشام عرفات أنه قد قرر تأجيل الزيادة على أسعار تذاكر القطارات حتى لا يتسبب القرار في معاناة على فئة محدودي الدخل، وأضاف أنه سوف يتم إدراج الزيادة بعد المدة التي تم منحها لجميع المواطنين من أجل استخراج اشتراكات للقطارات حتى لا يتأثرون بقيمة الزيادة.

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