“القضاء الأعلى” يشيد بعملية سيناء 2018 لتطهير سيناء من الإرهاب الأسود

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تابع موقع مصر 365 إعلان “مجلس القضاء الأعلى” تحت رئاسة من رئيس محكمة النقض المستشار “مجدي أبو العلا” خلال اجتماع تم عقده اليوم الموافق الثلاثاء عن إشادته بالدور الذي تقوم به وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للعمل على تطهير أراضي الدولة المصرية من الإرهاب الأسود والعمل على الحفاظ على الأمن القومي للبلاد من خلال العملية العسكرية الأمنية المشتركة الشاملة “سيناء 2018”.

وأكد مجلس القضاء الأعلى في تصريح له “أن القضاء المصري والنيابة العامة هم من أبناء الشعب المصري، وجنوده الأوفياء”، وأكد المجلس على تأييده الكامل والتام للعملية العسكرية الأمنية المشتركة الشاملة سيناء 2018 التي تتم خلال الفترة الحالية بالتعاون القائم بين القوات المسلحة والشرطة المصرية من أجل القضاء على البؤر المتطرفة الإرهابية في وسط وشمال سيناء والعمل على تطهير شبه جزيرة سيناء من الإرهاب الأسود والعمل على تأمين كافة الحدود المصرية في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

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