نجل سامي عنان يؤكد أن تصريحات “جنينة” تخدم تنظيمات ضد الدولة المصرية

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تحدث الدكتور “سمير سامي عنان” نجل الفريق “سامي عنان”، بشأن التصريحات التي أدلي بها المستشار “هشام جنينة” والذي كان يشغل منصب الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

حيث ظهر “جنينة” من خلال فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية يصرح فيه أن الفريق المستدعي من قبل القوات المسلحة المصرية “سامي عنان” يمتلك بعض الوثائق التي قد تهدد أمن مصر،.

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حيث أكد “سمير” أن هذا الحديث لا يجوز أبداً في حق أكبر مؤسسة عسكرية في الوطن العربي، مشيراً في حديثه أن هذه التصريحات ليست متعلقة بأمر رياضي أو ترفيهي، بل أنها تمس مؤسسات الدولة الكبيرة.

كما أشار أيضاً أثناء حديثه في برنامج بالورقة والقلم، أن مصر مستهدفة منذ عام 2012 من قبل مخطط إخواني، هدفه الأول والأخير انهيار الدولة المصرية، وأكد أن تصريحات “جنينة” تخدم تنظيمات ضد الدولة المصرية.

ونوه خلال حديثه على أن كل شخص مسؤول مسئولية كاملة عن التصريحات التي تصدر عنه، كما حذر من نسب أي تصريحات تخص الفريق المحتجز “سامي عنان” .

وأشار في نهاية حديثه أن الفريق “سامي عنان” ليس لديه أي متحدث إعلامي، ولا يوجد حملة انتخابية تخص والده في هذا الوقت الحالي.

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