مصدر عسكري يؤكد: هشام جنينة مهدد بالحبس 5 سنوات

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أكد اللواء “طه سيد طه” والذي يشغل منصب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، أن التصريحات التي أدلي بها المستشار “هشام جنينة” عبر وسائل الإعلام وبعض من المواقع الإلكترونية بأن الفريق سامي عنان يمتلك وثائق تهدد أمن الدولة المصرية، هي تعد جريمة متكاملة الأركان.

كما أكد “سيد” خلال مكالمة هاتفية على إدي القنوات الفضائية، أن هشام جنينة مهدد بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات، مؤكداً أن “جنينة” قد تم تقديمه للتحقيق معه أمام هيئة القضاء العسكري المصري، لأنه أدلي بتصريحات تخص القوات المسلحة المصرية، وهي تمثل أيضاً انتهاكات صريحة على مؤسسات الدولة وهذا أمر غير مقبول تماماً.

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