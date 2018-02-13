هيئة الأرصاد: أمطار على القاهرة والوجه البحري وعلى الجميع الالتزام بتعليمات المرور وتوخي الحذر أثناء سقوط الأمطار

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بعدما ظهرت روائح الصيف على البلاد، طلت علينا ملامح الشتاء مرة أخرى في محافظات مصر، وغطت مياه الأمطار شوارع القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وأيضاً السواحل الشمالية.

حيث أكد الدكتور “أحمد عبد العال” والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة قد انخفضت حوالي ما يقرب من 12 درجة مئوية بعد أن انتهت الموجة الحارة التي ضربت مصر خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً في حديثه إلى أن القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية تشهد سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة في نهار اليوم.

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كما أكد عبد العال، فى تصريح له أن مصر تشهد هذه الأيام المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة فى مثل هذا الوقت من العام، قائلا: “عدنا مرة أخرى إلى الفصل الدافئ، ومن المنتظر أن تتواجد الأمطار على السواحل الشمالية غدا الأربعاء ومن المتوقع أن تعود يوم الجمعة القادمة مرة أخرى.

كما أشار عبد العال، أن السحب الممطرة سوف تكثر على شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومحافظات ومن الممكن أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا اليوم الثلاثاء، وسوف تكثر على السواحل الشرقية وسيناء يوم الأربعاء ليسود طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارا شديد البرودة في الليل.

ونوه عبد العال، أن نشاط الرياح سوف يتزايد خلال الفترة المذكورة أعلاه مما يزيد الإحساس ببرودة الجو وتكون مثيرة للرمال على جنوب البلاد وسوف تؤدى أيضاً إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

كما أشار “أحمد فاروق”، والذي يشغل منصب مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مطالباً الهيئة العامة للإسعاف والإدارات العامة للمرور أن تقوم بأخذ كافة الإجراءات اللازمة حتى نتجنب الآثار الناجمة عن حوادث السيارات على الطرق السريعة أثناء فترة الشبورة، التي سوف تكون موجودة بشكل ملحوظ فى بداية الساعات الأولى من صباح الغد على الطرق الزراعية.

وأكد فاروق، إلى أنه يجب على جميع المواطنين أن يستجيبوا إلى تحذيرات وزارة الصحة والتعامل بحذر أثناء هبوط الأمطار و أيضاً ارتداء الملابس الثقيلة وكذلك تنفيذ التعليمات التي أوصت بها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأيضا اتباع التحذيرات التي تخص الشبورة المائية الكثيفة التي تتواجد بكثرة على الطرق الزراعية وكذا التي تقترب من المسطحات المائية، منوهاً على السائقين المتواجدين على الطرق السريعة والزراعية بتوخي الحذر خلال فترات الشبورة المائية.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل شمالا غدا الأربعاء، حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية في الصباح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة أغلب الأحيان، أما عن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط بشكل مستمر على البحر الأحمر وخليج السويس، وهذا سوف يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 19 درجة و11 درجة للصغرى، والإسكندرية 18 للعظمى و10 للصغرى، ومطروح 18 للعظمى و9 للصغرى.

أما لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية،وتوقع الخبراء حالة البحر الأحمر سوف تكون معتدلة إلى مضطربة، وسوف يحدث ارتفاع في الأمواج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.