إعلامي يدشن هاشتاج تحت عنوان “أوقفوا التحرش في حزب العيش والحرية”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الإعلامي الشهير “تامر عبدالمنعم” حيث قام بتدشين هاشتاج يحمل اسم “أوقفوا التحرش في حزب العيش والحرية”، ويجدر هنا الإشارة أن حزب العيش والحرية يترأسه المحامي “خالد علي” جاء دعوة تامر عبدالمنعم بعد تعرض إحدى السيدات على الاغتصاب والتحرش داخل الحزب.

وأعلن تامر عبدالمنعم قائلاً “إحنا في النهاية أمام كارثة حقيقية لابد من العمل على تحقيق العدالة وإعطاء السيدة التي تعرضت لهذا الحادث حقها وإلا تغير شعاب الحزب ويتكون تحت شعار حمدي الوزير”، وأضاف الإعلامي موجهاً حديث إلى رئيس الحزب خالد علي “أنت رجل قانون لا يصح أن تلتصق العدالة الاجتماعية بالتحرش، لابد أن تقول بمنتهى الشفافية ماذا حدث”.

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بسبب فضيحة اخلاقية داخل حزب العيش والحريةوالذي يرأسه خالد علي … تامرعبد المنعم يطلق هاشتاج:#اوقفوا_التحرش_في_حزب_العيش_والحرية Posted by ‎العاصمة – AlAssema‎ on Dienstag, 13. Februar 2018

وجاء تصريحات الإعلامي تامر عبدالمنعم خلال تقديمه لبرنامجه العاصمة والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “العاصمة”، وجاء تصريحات بعد أن أعلنت صفحة تسمى “ثورة بنات” حيث أوضح تعرض أحد عضوات المجموعة النسائية اللائي حضرن اجتماع “لجنة قضايا المرأة” داخل حزب العيش والحرية يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر فبراير الجاري لعام 2018 مناقشة حول واقعة ادعاء إحدى العاملات السابقات في “المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية” أن أحد زميلاتها قد تعرضت للاغتصاب أثناء غيابها عن الوعي، في حين طلب منها شخص أخر إقامة علاقة غير شرعية مستغلاً موقعه الاجتماعي بحكم نشاطه في المجال العام منذ ما يقارب من أربع سنوات.

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