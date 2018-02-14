إقالة مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف بسبب ارتدائه “بنطلون جينز”

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن رئيس هيئة التأمين الصحي بوزارة الصحة والسكان الدكتور “علي حجازي” باستبعاد مدير مستشفى التأمين الصحي القائمة في محافظة بني سويف الدكتور “محمد يحيى” من إدارة المستشفى، وتبين أن السبب في قرار استقالة مدير المستشفى هو ارتداء المدير لبنطلون جينز أثناء عقد اجتماع مع الدكتور “علي حجازي” وتسبب هذا القرار في إثارة حفيظة جميع العاملين في المستشفى والقطاع الصحي بمحافظة بني سويف.

وأعلن أمين عام نقابة الأطباء الدكتور “أحمد أبوخضرة” أن قرار استبعاد الدكتور “محمد يحيى” جاء شفوياً تلقاه بعد عقد اجتماع مع رئيس هيئة التأمين الصحي بوزارة الصحة والسكان خلال حضور مديري مستشفيات قطاع التأمين الصحي بمحافظة بني سويف عقب ارتدائه ملابس “كاجول” وهي عبارة عن “جاكت وبنطلون جينز” خلال عقد الاجتماع.

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وأعلنت المصادر عاملة في هيئة التأمين الصحي ببني سويف فضل عدم ذكر أسمه قائلاً “رئيس هيئة التأمين الصحي بمحافظة بني سويف سابقاُ قد قام بترشيح الدكتور محمد يحيى إلى دورة تدريبية متخصصة في إدارة وقيادات المنشآت والمستشفيات الطبية، وأمرت الهيئة بتخصيص ما يزيد عن أربعين ألف جنيه من أجل هذه الدورة وقد تم اجتياز الدورة بنجاح كبير بالإضافة إلى تفوقه في اجتياز دورة مكافحة العدوى”.

وأعلنت المصادر الطبية أن رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة بني سويف الدكتور طارق الأنصاري قد قامت بتكريم مدير مستشفى التأمين الصحي السابق الدكتور محمد يحيى بسبب جهوده الكبيرة التي أدت إلى تطوير أداء المستشفى وتحسين خدماتها الطبية والصحية.

وأعلن مدير مستشفى التأمين الصحي بمحافظة بني سويف أنه يرفض الحديث عن تلك الواقعة، وأكد أن دورية ينحصر فقط في كونه فني طبيب وليس دوره أن يكون إدارياً، وأنه بعد الاستقالة قد عاد إلى دوره مرة أخرى في خدمة المرضى وقام بنشر على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلاً “أخيراَ هسيب الإدارة بالثلاثة و ارجع لشغلي كطبيب”.

وقد أعلنت “نقابة الأطباء الفرعية القائمة في محافظة بني سويف” أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية مرتدين فيها ملابس كاجوال “بنطلونات جينز” أمام نقابة الأطباء تضامناً مع الدكتور محمد يحيى الذي تم استبعاده من منصبه عقب حضوره اجتماع لمديري المستشفيات وتم استبعاده بسبب ارتداء البنطلون الجينز.

وقد قامت “نقابة الأطباء الفرعية ببني سويف” بعقد اجتماع بشكل طارئ منذ وقت قليل من أجل العمل على بحث تنظيم فعالية من أجل التضامن مع الدكتور “محمد يحيى إسماعيل” فيما سادت حالة من الغضب والاستياء على قرار إقالته واستبعاده من جمع زملائه الأطباء في محافظة بني سويف.

وأوضح الدكتور محمد يحيى قائلاً “كان أول اجتماع مع الدكتور علي حجازي وبعد ما سلم علي وقف وقال لي أنت مين فقلت له مدير مستشفى بني سويف فقال لي أنت مش عارف جاي تقابل مين قلت له عارف قال لي من النهاردة انت مش مدير المستشفى”.

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