“المحور” تصدر قرار بإيقاف “برنامج انتباه” وتحيل منى عراقي للتحقيق

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تابع موقع مصر 365 إعلان قناة المحور الفضائية اليوم إيقاف برنامج “انتباه” والذي يتم تقديمه من قبل الإعلامية “منى عراقي”، وتم إصدار قرار من إدارة القناة بإيقاف رفع بروموهات برنامج انتباه على شاشة القناة إلى حين الانتهاء في التحقيقات التي يتم إجراؤها من قبل إدارة الشؤون القانونية بالقناة.

وقد أعلنت إدارة قناة المحور الفضائية أنه قد تم إصدار قرار بإحالة الإعلامية “منى عراقي” التي تقدم برنامج انتباه على القناة إلى إدارة الشؤون القانونية بالقناة لإجراء تحقيق لما بدر من الإعلامية من عبارات مسيئة وغير لائقة خلال عرضها لقضية اغتصاب عبر البرنامج.

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وقد أكدت قناة المحور الفضائية في البيان الذي صدر عنها اليوم الموافق يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 أن العبارات التي أطلقتها الإعلامية “منى عراقي” تتنافى تماماً عن القواعد الإعلامية التي تتبعها قناة المحور الفضائية التي تعلي من المبادئ والقيم والتي ترفع شعار “قناة الأسرة المصرية” منذ أن تم إطلاق القناة قبل خمسة عشر سنة مضت.

وقد أعلنت قناة المحور الفضائية عن أسفها الشديد من العبارات الغير اللائقة التي قد أطلقتها الإعلامية “منى عراقي” عبر برنامج انتباه، وأكدت إدارة القناة أن الهدف الرئيسي لها هو العمل على نشر إعلام هادف لجميع أفراد الأسرة المصرية بمعايير مهنية عالية وأخلاقية مرتفعة تحافظ على تماسك المجتمع المصري.

وشدد إدارة قناة المحور الفضائية على جميع الإعلاميين العاملين بها على الالتزام التام والكامل بجميع قواعد القناة الأخلاقية والمهنية، وأن أي إعلامي لن يلتزم بتلك القواعد فليس له مكان على شاشة القناة.

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