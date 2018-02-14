التضامن: فتح باب تلقى طلبات حج الجمعيات الأهلية ابتدأً من 18 فبراير الجاري

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن وزيرة التضامن الاجتماعي “غادة والي” اليوم الموافق الأربعاء الرابع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن فتح باب التقدم لأعضاء “الجمعيات الأهلية” الراغبين في أداء فريضة الحج ابتدأَ من الثامن عشر من شهر فبراير الجاري وحتى الخامس من شهر مارس القادم.

الشروط التي يجب توافرها في أعضاء الجمعيات الأهلية

وأشار الدكتورة غادة والي على الراغب في التقدم من أعضاء الجمعيات الأهلية التقدم لأداء فريضة الحج ان يكون عضواً مسجلاً في أحد الجمعيات الأهلية، وقد قام بسداد الاشتراك السنوي للجمعية قبل يوم الأول من شهر فبراير الجاري، وأن تكون الجمعية الأهلية المقيد بها قد مر على قيدها أكثر من سنتين على أقل تقدير في الأول من يناير السابق لعام 2018، ولم يتم توقيع أي جزاءات على الجمعية لمخالفات ثبتت في حقها.

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وأعلنت الدكتورة غادة والي أن هناك العديد من القواعد التي لابد من العمل على مراعاتها عند التقدم إلى تأدية فريضة الحج، ومنها تسجيل الطلبات عبر “بوابة الحج الموحدة” تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء المصري خلال عام 2016، على أن يتم تحديد جهة واحدة فقط من أجل تسجيل طلبات الحج سواء كان حج جمعيات أهلية أو حج سياحة أو حج قرعة من أجل التسجيل وهو من قبل جهة واحدة فقط.

وأعلنت الدكتور غادة والي يشترط على عضو الجمعية الأهلية الراغب في التقدم إلى أداء فريضة الحج أن يكون قادراً على أداء مناسك الحج من الناحية الصحية والجسدية، وأن يلتزم العضو الفائز بنظام القرعة من أجل الخضوع إلى إجراءات الكشف الطبي لبيان قدرته الصحية على أداء مناسك فريضة الحج حرصاُ على سلامته في المقام الأول، كما لابد من العمل على تواجد مرافق للحجاج أصحاب الأعمار التي تفوق الخمسة وسبعين عاماً، وأصحاب الأمراض والإعاقات التي تتطلب حالتهم وجود مرافق معهم.

وأشارت الدكتورة غادة والي إلى إجراء قرعة الالكترونية في نهاية شهر مارس القادم لعام 2018 من أجل الإعلان عن الفائزين بأداء فريضة الحج تبعاً للحصة المخصصة لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، وسوف يتم العمل على تحديد هذه الحصة في ضوء معرفة الحصة الإجمالية لوزارة التضامن الاجتماعي تبعا للقرار الصادر عن “اللجنة الوزارية العليا للحج” تحت رئاسة من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وأعلنت الدكتورة غادة والي عن توزيع الحصص المخصصة لأعداد الراغبين في أداء فريضة الحج لكل محافظة بعد تحديد الحصة الإجمالية لوزارة التضامن الاجتماعي تبعاُ لنسبة التعداد السكاني لكل محافظة من محافظات الدولية المصرية.

قرارات المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة لموسم الحج القادم

وقد أعلن المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي “أيمن عبدالموجود” بأن مجلس إدارة المؤسسة قد أصدر موافقته على تنفيذ عدد أربعة مستويات متنوعة لموسم الحج على غرار ما تم خلال موسم الحج للعام السابق 2017، يكون المستوى الأول مخصص للفنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي، وفنادق الخمس نجوم بالمنطقة المركزي الشمالية.

وأوضح أيمن عبدالموجود أن المستوى الثاني سوف يتم تخصيصه إلى الفنادق الاربعة نجوم في المنطقة المركزية على أن يحد بحد أقصى بمسافة سبعمائة وخمسين متراً من مكة المكرمة، والفنادق الخمسة نجوم في المنطقة الشمالية بحد أقصى ثلاثمائة متر، أما المستوى الثالث سوف يتم تخصيصه للفنادق الثلاثة نجوم بالمنطقة المركزية ثمانمائة متر من الحرم المكي، والفنادق الأربعة نجوم بالمنطقة المركزي بحد أقصى ثلاثمائة متر من الحرم النبوي.

وأوضح الدكتور أيمن عبدالموجود أن المستوى الرابع تم تخصيصه إلى الفنادق المصنفة في المنطقة المركزية 1300 متر من “مكرمة المكرمة” والفنادق الثلاثة نجوم في المنطقة المركزية للحرم بحد أقصى ثلاثمائة متر بالمدينة المنورة.

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