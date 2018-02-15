تفاصيل القبض على عبدالمنعم أبو الفتوح و6 أعضاء من حزبه

Advertisements

بعد القبض على الفريق “سامي عنان” والذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش سابقاً، والقبض على المستشار “هشام جنينة والذي كان يشغل منصب الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

بالأمس تم القبض على “عبد المنعم أبو الفتوح” والذي يشغل منصب رئيس حزب” مصر القوية” ومعه 6 أعضاء من المكتب السياسي للحزب، ووجهت النيابة إليهم تهمة “الإتصال بتنظيم الإخوان” و “التحريض على قلب نظام الحكم” وهذا ما جاء في إذن الضبط والإحضار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا.

Advertisements

كما أكد “محمد الباقر” عضو بالحزب، أن النيابة قامت بإخلاء سبيل الأعضاء التي تم القبض عليهم بالأمس من قسم التجمع الخامس وقامت النيابة بتصوير بطاقاتهم الشخصية، وتدوين عناوينهم ، أما عن رئيس الحزب”أبو الفتوح” محتجز حتى هذا الوقت، للتحقيق معه.

وفي وقت سابق أعلن أبو الفتوح عن مقاطعته للانتخابات الرئاسية القادمة، ويعد أبو الفتوح من أهم الأفراد في جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تجمد عضويته في عام 2011، وقام أبو الفتوح بالترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2012، وتولى منصب زعيم تيار الكرامة بعد حمدين صباحي.

اقرأ أيضاً: “الرئيس السيسي” يصدر 4 قرارات جمهورية صباح اليوم