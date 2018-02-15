“الرئيس السيسي” يصدر 4 قرارات جمهورية صباح اليوم

Advertisements

تابع موقع مصر 365 قيام رئيس جمهورية مصر العربية صباح اليوم الموافق الخامس عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 بإصدار قرار جمهوري يحمل رقم 108 لعام 2017 الخاص بالموافقة على “اتفاق تسهيل الصندوق الممدد” بين الدولة المصرية وبين صندوق النقد الدولي المعتمد على مجلس إدارة الصندوق منذ تاريخ الحادي عشر من نوفمبر لعام 2016.

كما أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عن إصدار قرار جمهوري الصادر برقم 43 لعام 2018 الخاص باعتبار مشروع مسار ربط طريق مدينة دمياط الجديدة بالطريق الدولي الساحلي القائم على مدينة دمياط الجديدة التابع “لدمياط” من أعمال المنفعة العامة.

Advertisements

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار قرار جمهوري تحت رقم 50 لعام 2018 الخاص بتخصيص قطعة أرض على مساحة تصل إلى 29,94 فدان بما يعادل 125809 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة المصرية ملكية خاصة القائمة على محافظة أسوان من أجل إقامة مصنع لإنتاج السماد العضوي من المخلفات العضوية.

كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار قرار جمهوري برقم 51 لعام 2018 الخاص بالموافقة على تخصيص قطعة أرض تابعة للدولة المصرية ملكية خاصة بناحية “حاجر الدهسة البحري” التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا بمساحة 0,4 فدان أي ما يعادل ألف وسبعمائة وعشرة متر مربع ليتم استخدامها لإقامة محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي هناك.

أقرا المزيد تعرف على تفاصيل “أمان” بعد اقتراحها من قبل السيسي لتأمين عمال اليومية