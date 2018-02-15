إلقاء القبض على “عبدالمنعم أبوالفتوح” وعدد من أعضاء حزب مصر القوية

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تابع موقع مصر 365 قيام الأجهزة الأمنية المصرية بإلقاء القبض على رئيس حزب مصر القوية “عبدالمنعم أبوالفتوح” وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب وهم “تامر جيلاني، وأحمد إمام، عبدالرحمن هريدي، ومحمد عثمان، وأحمد سالم، وأحمد عبدالجواد” بتهمة “الاتصال بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتحريض على قلب نظام الحكم داخل الدولة المصرية، وجاء إجراءات الجهات الأمنية بالقبض على المذكورين بعد الحصول على إذن ضبط وإحضار تم إصداره من قبل “نيابة أمن الدولة العليا”.

وأعلنت مصادر قضائية في الدولة المصرية إن هناك بلاغات قد تم تقديمها ضد عبدالمنعم أبوالفتوح والمتهمين الأخرين خلال الأيام القليلة السابقة بتهم الاتصال بعناصر وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج من أجل التحريض على قلب نظام الحكم في الدولة المصرية عبر نشر مجموعة من الأخبار المغلوطة والعمل على نشر الشائعات عبر وسائل الإعلام المختلفة لمساندة جماعة الإخوان المسلمين.

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وأعلنت المصادر القضائية بأن التحريات الأمنية قد أكدت مصداقية المعلومات التي وردت في البلاغات المتقدمة ضد عبدالمنعم أبوالفتوح والمتهمين الآخرين يتم إصدار إذن من “نيابة أمن الدولة العليا” من أجل ضبط عبدالمنعم أبوالفتوح والمتهمين الآخرين.

وتم إدراج خمس مأموريات من العناصر الأمنية العاملة في “مباحث الأمن الوطني” على مقر “حزب مصر القوية” القائم في منطقة جاردن سيتي، ومنزل اثنين من المتهمين الآخرين ليتم ضبطهم.

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