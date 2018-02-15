“الداخلية” تصدر بيان عن أسباب القبض على “عبدالمنعم أبو الفتوح”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها وزارة الداخلية المصرية بشأن إلقاء القبض على رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، حيث أعلن أن معلومات جهاز الأمن الوطني قد رصد خلال الفترة السابقة قيام الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بالتواصل مع بعض من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربين خارج الدولة المصرية، وذلك من أجل التعاون لخلق مناخ مناسبة يهدف إلى إثارة الفتن والبلبلة داخل الدولة المصرية لتمكينهم من العودة إلى تصدر الحياة السياسية من جديد.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية اليوم الموافق الخامس عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح قد قام بالتواصل مع قيادات وعناصر من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وعقد لقاءات سرية معهم في العاصمة البريطانية لندن، وكذلك تم عقد لقاءات في تركيا، بهدف العمل على تفعيل مراحل المخططات المشبوهة والهادف إلى إسقاط الدولة المصرية وعودتهم لتصدر الحياة السياسية من جديد، من خلال العمل على استغلال المشاهد المتزامنة مع انتخابات الرئاسة المصرية القادم والتي من المقرر أن تتم خلال شهر مارس القادم لعام 2018.

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نص بيان وزارة الداخلية عن أسباب إلقاء القبض على “عبدالمنعم أبو الفتوح”

وجاء في البيان النص التالي “في أعقاب الضربات الأمنية الناجحة الموجهة لفصائل النشاط المتطرف وكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية واستمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية للحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة رصدت معلومات قطاع الأمن الوطني قيام التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة بالتواصل مع القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي”.

وأضاف البيان التالي “بالإضافة إلى قيام القيادي الإخواني المذكور بعقد عدد من اللقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ الثامن من شهر فبراير الجاري وتواصله مع كل من عضو التنظيم الدولي لطفي السيد على محمد حركي أبو عبد الرحمن محمد، القياديين الهاربين بتركيا محمد جمال حشمت، حسام الدين عاطف الشاذلي، لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية استغلالاً للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة”.

وأضاف البيان “كما رصدت اضطلاع القيادي الإخواني لطفي السيد على محمد بالتنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة بلندن لاستقباله بمطار هيثرو وترتيب إجراءات إقامته بفندق هيلتون إجور رود، وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ الحادي عشر من فبراير الجاري والاتفاق على محاور حديثه ليشمل بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ الثالث عشر من شهر فبراير الجاري”

وتابع البيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية التالي “وتم التعامل الفوري مع تلك المعلومات واستهداف منزل القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح وضبطه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وعثر على بعض المضبوطات التي تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه ومن أبرزها كيفية حشد المواطنين بالميادين وصناعة وتضخيم الأزمات، ومحاور تأزيم الاقتصاد المصري إسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة وعرقلة أهدافها، المشهد والخريطة الثورية ضد الحكومة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القيادي المذكور، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات وجارٍ مواصلة الجهود لكشف أبعاد ذلك المخطط، وتقديم العناصر المتورطة فيه إلى النيابة”.

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