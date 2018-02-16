رئيس الوزراء يقرر إسقاط الجنسية عن أخوين بعد حصولهم على الجنسية الإسرائيلية

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قرر رئيس الوزراء “شريف إسماعيل” إسقاط الجنسية المصرية عن شقيقين مصريين بعد حصولها على الجنسية الإسرائيلية بدون الحصول على أذن مسبق.

وقالت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، أن القرار الخاص بالموافقة على إسقاط الجنسية عن الأخوين “نور الدين، وصلاح الدين محمد محمد صلاح الدين، وهما من مواليد إسرائيل بتاريخ 8 يونيو عام 1994، وذلك لحصولهما على الجنسية الإسرائيلية بدون الحصول على أذن .

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وكانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق مشروع قانون يقر بتعديل عدد من مواد قانون الجنسية المصري، والذى يتضمن التعديل و إضافة مادة جديدة لسحب الجنسية المصرية، والتى تتعلق بكل من حصل على الجنسية عن طريق الغش، أو أستناداً لأقوال كاذبة، أو عن طريق صدور حكم قضائي يؤكد إنضمامه إلى أي جماعة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أو مؤسسة، أيا كانت وضعه أو شكله القانوني أو الفعلي، أياً كان مقر تواجدها داخل البلاد أو خارجها، والتى تهدف للمساس بنظام الدولة، أو تسعى لتقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي بفرض القوة والسيطرة، أو بأستخدام أى وسيلة من الوسائل غير القانونية.

يذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها إقرار سقوط الجنسية عن عدد من المصريين الذين تجنسوا بالجنسية الإسرائيلية.

وكان قد قرر مجلس الوزراء في وقت سابق العام الحالي بالموافقة على قرار إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة من مواليد القاهرة عام 1996، بعد أن تجنست بالجنسية الإسرائيلية بدون الحصول على إذن مسبق .