القوات المسلحة تنشر أرقاماً للإبلاغ عن العناصر الإرهابية.. تعرف عليها

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نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، أن القوات المسلحة خصصت أرقام لتلقي البلاغات من قبل المواطنين إذا ما شعروا بوجود عناصر إرهابية في أي محافظة من محافظات الجمهورية.

كما أكد أن الشرطة المصرية والقوات المسلحة تسعى بكل جهدها للقضاء على جميع البؤر الإرهابية، وتؤمن حدود الجمهورية من جميع الأنحاء الإستراتيجية، وخصصت القوات المسلحة أرقام حتى تسمح بالتواصل مع المواطنين عند اكتشاف أماكن مشتبه بهم، أو عناصر إرهابية.

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وعلى جميع المحافظات الاتية “القاهرة ،والجيزة، والغربية، والقليوبية، الفيوم، بني سويف” فعليهم الاتصال على هذه الأرقام 16037 او 16138 او 16137.

.و محافظات “المنيا، وأسوان، والأقصر ، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، والوادى الجديد” الإتصال على رقم “16386”.

أما عن محافظات “الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الشرقية،شمال سيناء” الإتصال على رقم “16289”

أما محافظات “الإسكندرية،كفر الشيخ، البحيرة” الإتصال برقم “16368”.

و محافظات “السويس ، جنوب سيناء” الإتصال على ” 16296″.

أما محافظة مطروح الإتصال على رقم “16389”.

وعند الإبلاغ عن محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود والسواحل ف الإتصال على الرقم “19039”.

و للتواصل مع إدارة المخابرات الحربية الإتصال على “16239”

الإتصال بالشرطة العسكرية على الرقم “16039”.

كما ذكر فى نهاية البيان أن القوات المسلحة تناشد الشعب المصري بالتعاون مع الأجهزة المعنية لاكتشاف والقبض على جميع العناصر الإرهابية واتخاذ كافة الطرق القانونية ضدهم.

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