أول تصريحات زوجة هشام جنينة بعد بيان هيئة الدفاع

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صرحت وفاء قديح زوجة المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات أن البيان الصادر من ممثل هيئة الدفاع عن الدكتور حسام لطفي بشأن تعرض زوجها لصدمة نفسية نالت من توازنه العصبي الذي بث على وسائل الإعلام بعلم منها شخصيا.

وأوضحت زوجة جنينة أنها عقدت اجتماع مع ممثل هيئة الدفاع عن زوجها الدكتور لطفي بالإضافة إلى عدد من الأطباء النفسيين حتى يستطيعوا تأكيد أن كل ما يكتبه الأطباء من مهدئات ومسكنات لجنينة لها آثار سلبية على وعيه وإدراكه وذات تأثير على أقواله في التحقيقات.

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وقد أصدر ممثل الدفاع عن المستشار جنينة بيان إعلامي صباح يوم الجمعة أوضح فيه أن جنينة كان يعاني من صدمة نفسية أثرت على توازنه العصبي، وأن ما وصفه له الأطباء من مهدئات ومسكنات ذات آثار سلبية كاملة على الوعي والإدراك، وذلك يجعل مما سجل أقواله في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الكاملين ويجب إيقاف التحقيقات الجارية والمواجهات وعرضه بسرعة فورية على فريق طبي.

والجدير بالإشارة أن المستشار هشام جنينة كان عضو في الحملة الانتخابية لرئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان الذي احتجز الشهر الماضي ووجهت له القوات المسلحة الترشح للانتخابات الرئاسية دون الحصول على إذن منها.

وقد أصدرت القوات المسلحة بيان يوم الاثنين الماضي حول إدعاءات جنينة أن تصريحات جنينة بشأن احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي أن تتضمن ما يدين الدولة وقيادتها ويهدد بنشرها في حالة عدم اتخاذ أي موقف قانوني قبل المذكور، وذلك الأمر يساهم في تشكيل جرائم تثير الشكوك حول الدولة ومؤسساتها في نفس الوقت الذي تقوم فيه القوات المسلحة معركة شرسة في سيناء للقضاء على الإرهاب.

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