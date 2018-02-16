ننشر لكم مشروعات المياه والصرف الصحي في قرى محافظة المنوفية

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تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الحالية على تغطية القرى المحرومة من المياه والصرف الصحي في محافظة المنوفية، وذلك من خلال إقامة مجموعة من المشروعات التي تقوم من خلالها بإقامة مشروعات المياه والصرف الصحي في تلك القرى.

حيث تقوم الوزارة خلال الفترة الحالية بالإعداد لنحو 45 مشروع خاص بالمياه، تصل تكلفته إلى 2.55 مليار جنيه وطاقته 1.17 مليون م3/يوم، أما بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، فإن عدد المشروعات التي تعد لها الوزارة 29 مشروع، بتكلفة 2.3 مليار جنيه وطاقة المشروعات تقدر بنحو 44. ألف م3/يوم.

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وتقوم الوزارة من خلال تلك المشروعات بتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى نحو 62 قرية، هذا يشكل نحو 20% من إجمالي القرى التابعة للمحافظة، وذلك بعد أن خدمت الوزارة حوالي 89 قرية بمشروعات صرف صحي سابقة، مما يشكل نحو 29% من إجمالي القرى.

وتضم قائمة المشروعات التي تقوم الوزارة خلال الفترة الحالية بالإعداد لها التالي :

العمل على استكمال شبكات المياه والخزانات التابعة لمحطة مساه الشهداء. العمل على استكمال شبكات المياه والخزانات التابعة لمحطة مياه تلا. العمل على استكمال شبكات مياه والخزانات التابعة لمحطة مياه بركة السبع. العمل على استكمال شبكات مياه والخزانات التابعة لمحطة مياه الباجور. العمل على استكمال شبكات مياه والخزانات التابعة لمحطة مياه شبين الكوم. العمل على استكمال خطوط مياه والخزانات التابعة لمحطة مياه الحامول. العمل على إزالة حديد ومنجنيز المعدنية. العمل على استكمال محطة المياه المرشحة التابعة لشما فائقة الترشيح. العمل على إقامة محطة إزالة حديد ومنجنيز في نحو 240 قرية.

أما بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، فهي تشمل الآتي :

العمل على استكمل خطوط وشبكات طرد والمحطات الخاصة برفع صرف صحي سمادون. إقامة التوسعات التابعة لمحطة صرف شبين الكوم. العمل على استكمال شبكات الصرف الصحي التابعة للبتانون. العمل على استكمال شبكات الصرف الصحي التابعة لسبك الأحد وسنتريس. العمل على استكمال شبكات الصرف الصحي التابعة لبركة السبع.

وتقوم الوزارة خلال الفترة الحالية بالعمل على إيصال شبكات الصرف الصحي لعدد 62 قرية تابعة لمحافظة المنوفية، حيث يصل إجمالي أعداد القرى التابعة للمحافظة إلى نحو 310 قرية، والتي تشكل نسبة 20% من إجمالي القرى، هذا بخلاف أعداد القرى المخدومة بالفعل بشبكة الصرف الصحي والتي تصل نسبتها إلى 29% من إجمالي القرى بواقع 89 قرية.

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