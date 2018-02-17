بالفيديو “مرتضى منصور” يتوعد التوأم حسام وإبراهيم حسن بالحبس

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تابع موقع مصر 365 الهجوم الحاد الذي شنه رئيس نادي الزمالك المصري المستشار “مرتضى منصور” على التوأم “إبراهيم وحسام حسن” مرة أخرى، وأكد مرتضى منصور على رفضه التام والقاطع لأي تصالح مع التوأم خلال الفترة القادمة.

وجاء تصريحات المستشار مرتضى منصور من خلال برنامج “ستاد العاصمة” والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “العاصمة” قائلاً “أنسى إني أعمل مصالحة مع إبراهيم وحسام حسن، عليا الطلاق لازم أحبسهم الاثنين، فبعد قلة الأدب والسفالة تقولي مصلحة عليا الطلاق لاحبسهم هما الاثنين”.

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وتابع رئيس نادي الزمالك قائلاً “زي ما طلعتهم 100 مرة من 100 مصيبة أخرجتهم من مائة مصيبة لازم أحبسهم مرة ثانية”، وأشار “يقولوا اني بصرخ انا لا أصرخ، مرتضى أسد ما بيصرخش”.

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