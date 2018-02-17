“القوات المسلحة” تصدر البيان التاسع للعملية الشاملة “سيناء 2018”

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تابع موقع مصر 365 قيام القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الموافق السبت السابع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 بالإعلان عن “البيان التاسع” الخاص بالعملية العسكرية الأمنية المشتركة الشاملة “سيناء 2018” والتي قد انطلقت منذ بداية التاسع من شهر فبراير الجاري.

وتضمن البيان التاسع تحقيق عملية سيناء 2018 نجاحات كبيرة والتي تم تحقيقها من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع “وزارة الداخلية” في وسط وشمال سيناء مع فرض الحصار إلى جانب قطع الإمدادات على العناصر المتطرفة الإرهابية والعمل على تعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والحدود الساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

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وأعل العقيد أركان حرب “تامر الرفاعي” المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة قائلاُ “إن عملية سيناء 2018 في يومها الثامن قد أسفرت عن قيام القوات الجوية باستهداف ثمان أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها بشكل كامل، والقضاء على ثلاثة إرهابيين وتدمير سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة”.

وأضاف المتحدث العسكري أيضا “أنه تم رصد واستهداف بؤرة إرهابية تعد شديدة الخطورة في شمال سيناء أسفرت يعن القضاء على أربعة من العناصر المتطرفة الإرهابية المسلحة في حين تم تبادل إطلاق النار مع قوات المداهمة، وتم العثور بحوزتهم على بندقيتين آليتين، كما تم ضبط عبوة ناسفة معدة للتفجير”.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة “في إطار العمليات التي قامت بها عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير خمسة وأربعين عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات في مناطق العمليات، تم تدمير مائة وثمانية وخمسين وكر وملجأ ومخزن، تم العثور بداخلهم على عدد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، والذخائر والأسلحة الآلية، وكذلك دوائر التدمير والنسف، ومواد الإعاشة”.

وأضاف البيان الذي أعلنته المتحدث العسكري للقوات المسلحة” كما تم العثور على كميات كبيرة من مادة C4 والتي تعد شديدة الانفجار، كما تم العثور على مواد كيميائية التي يتم استخدامها في صناعة العبوات الناسفة، كما تم ضبط سبعة أطنان من المواد المخدرة”.

وأضاف البيان الصادر عن القوات المسلحة “أنه قد تم ضبط وتدمير سبعة سيارات كانت يتم استخدامهم من قبل العناصر الإرهابية المتطرفة، واثنين وثلاثين دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، كما تم إلقاء القبض على أربعمائة وثمانية فرد من أفراد العناصر الإجرامية المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم”.

وأعلن البيان الرسمي عن القوات المسلحة “إن الخطوط الاستراتيجية البحرية استمرت في تنفيذ مهامها المخطط لها والعمل على تأمين المسرح البحري في منطقة رفح حتى محافظة العريش، لمنع تسرب العناصر الإرهابية عن طريق البحر، والعمل على تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة في مسرح عمليات البحر الأبيض المتوسط بالتزامن مع العملية العسكرية الأمنية الشاملة سيناء 2018”.

ومن ناحية أخرى أوضح البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة عن “مواصلة التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود العمل على تنظيم الدوريات المشتركة من عناصر الشرطة المدنية لخمسمائة وستة وثمانين كمين ودورية أمنية غير مدربة على الطرق الرئيسية، وكذلك مناطق الظهير الصحراوي”.

كما تم فرض السيطرة التامة والكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الجنوبي والغربي، وقد تمكن قوات حرس الحدود من ضبط محاولة لتهريب مواد مخدرة وأسلحة على الحدود الغربية حيث تم ضبط تسعة وتسعين بندقية خرطوش، وأربعمائة ألف قرص مخدر.

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