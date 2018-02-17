“نائب” يطلق مبادرة لتركيب كاميرات أمنية على نفقته الخاصة بدائرته الانتخابية

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تابع موقع مصر 365 مفاجئة تعد الأولى من نوعها حيث أطلق عضو البرلمان المصري في ائتلاف دعم مصر المهندس أمين مسعود حملة من أجل تركيب كاميرات للمراقبة على جميع المؤسسات الحكومية سواء كانت مستشفيات والمدارس وغيرها من المؤسسات داخل دائرته البرلمانية الانتخابية في الشرابية والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة على نفقة البرلماني الخاصة.

وأعلن المهندس أمين مسعود في بيان صادر عنه اليوم أنه قد قام بإطلاق الحملة لتركيب كاميرات المراقبة في دائرته الانتخابية من أجل حماية جميع مؤسسات الدولة المصرية وهي مؤسسات للشعب المصري والتي تعمل على خدمة جماهير دائرته الانتخابية.

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وأكد المهندس أمين مسعود أنه قد بدأ حملته اليوم الهادف إلى تركيب كاميرات المراقبة داخل “مدرسة جوهر الصقلي” القائمة بمنطقة الزاوية الحمراء التابعة لمحافظة القاهرة.

أوضح النائب أمين مسعود أنه قد وجد تأييد كبير من قبل أبناء دائرته الانتخابية من الأثرياء من أجل مساهمة المالية مع النائب من أجل البدء في تعميم نظام تركيب كاميرات المراقبة بجميع المؤسسات الحكومية القائمة في منطقة الزاوية الحمراء والشرابية بمحافظة القاهرة.

وأضاف المهندس أمين مسعود سوف يتم تركيب كاميرات المراقبة أيضا في الميادين العامة والمحلات والشوارع بالإضافة على المنازل من أجل المساهمة مع جهود الدولة للعمل على توفير الأمان والأمن والاستقرار لمواجهة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره داخل المجتمع المصري.

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