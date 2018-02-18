سقوط وتحطم طائرة إيرانية على متنها 100 راكب

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تابع موقع مصر 365 إعلان “وكالة فارس الإيرانية” عن تحطم طائرة ركاب إيرانية واختفت بعد اقلاعها عن أجهزة الرادار الخاص وسقطت الطائرة وتحطمت في منطقة جنوب أصفهان بمنطقة سميرم.

صرحت وكالة فارس الإيرانية عن اختفاء الطائرة من على أجهزة الرادار وسقطت في جنوب أصفهان، وأعلنت أن الطائرة الإيرانية المنكوبة على عن منها مائة راكب ولم يتم الإعلان إلى الوقت الحالي عن أي معلومات أخرى عن الحادث سوى اختفاء الطائرة من على أجهزة الرادار بعد إقلاعها، وسقطت الطائرة بمنطقة أصفهان.

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وقد أعلنت “أجهزة الطوارئ” في الدولة الإيرانية اليوم الموافق الأحد الثامن عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن سقوط طائرة ركاب على متنها ما لا يقل عن مائة شخص بوسط الدولة الإيرانية.

وأعلن “رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية” التصريح التالي “إن الطائرة سقطت في منطقة سميرم قرب أصفهان أثناء قيامها برحلة داخلية بين ياسوج وطهران”.

وأعلنت وكالة تسنيم الإخبارية أن طائرة الركاب المنكوبة تتبع “خطوط آسمان الجوية” وقد اختفت الطائرة من على شاشات الرادار أثناء قيامها بالرحلة من ياسوج إلى طهران.

وقد أعلن وكالة فارس الإيرانية عن مدير عام العلاقات العامة لشركة خطوط آسمان أن الطائرة المنكوبة قد أقلعت في تمام الساعة الخامسة صباح اليوم الموافق الأحد من مطار “مهراباد” القائم بالعاصمة الإيرانية طهران متجه إلى مدينة ياسوج القائمة في جنوب غرب إيران، وأضاف أنه في تمام الساعة 8 صباحاً اختفت الطائرة عن أجهزة الرادار.

وأضاف مدير منظمة الطوارئ الدولة الإيرانية أن الطائرة المنكوبة قد سقطت في جنوب مدينة أصفهان وكان على متن الطائرة ما لا يقل عن مائة راكب.

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