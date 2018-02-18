“البرادعي” يطالب من الجميع تحري الحقيقة لأن هذا هو الملاذ الوحيد

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تابع موقع مصر 365 مطالبة نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور “محمد البرادعي” الجميع بتحري الدقة قبل القيام بإبداء آرائهم إلى جانب تحكيم الضمير، وأضاف قائلاً “أتمنى قبل ذلك كله، أن يُدرك الجميع أن الملاذ الوحيد هو العيش المشترك تحت ظل قيم الصدق والعدل والحرية”.

وقد أعلن الدكتور محمد البرادعي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة أعلن فيها التالي “أتمنى قبل أن نبدى رأياً بالقول أو الكتابة أن نتحرى الحقيقة ونعي مانقول ونراعي ضمائرنا، مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، وقبل ذلك وبعده أن ندرك أن ملاذنا الوحيد هو العيش المشترك مستظلين بقيم الصدق والعدل والحريّة، أسأل الله الهداية للجميع”.

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ويجدر هنا الإشارة أن الدكتور محمد البرادعي قد أعلن في تغريدة له تم نشرها قبل يومين تمنى فيها أن يتواصل الجميع مع الجميع، والعمل على نبذ العنف وإرساء أسس الوطن الذي يتسع للجميع القائم على العدل والحرية والتسامح.

وأعلن محمد البرادعي في تغريدة سابقة على تويتر قائلاً “فى مناخ سام مشحون بالاستقطاب المدمر وشيطنة الآخر أيا كان والقمع والظلم والغضب هل تكون البداية في تواصل الجميع مع الجميع لنبذ العنف وإرساء أسس وطن يتسع لكل قائم على العدل والحريّة والتسامح؟”.

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