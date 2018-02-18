“المالية” تطلق أكبر مسابقة للتعيين في مصلحة الضرائب المصرية

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تابع موقع مصر 365 الإعلان الصادر عن وزارة المالية المصرية عن طرح أكبر مسابقة توظيف في “مصلحة الضرائب” في مسابقة كبرى للتعيين في مأموريات الضرائب المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقد قامت وزارة المالية المصرية بنشر مجموعة من الصور عن الوظائف المطلوبة تحتوي على التفاصيل الكاملة إلى جانب جميع المستندات المطلوب من أجل استكمال إجراءات التعيين.

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وتعد مسابقة وزارة المالية للتوظيف هي المسابقة الأكبر من نوعها خلال الفترة الأخيرة في إطار تنفيذ الخطة الإدارية الهادفة إلى العمل على تحسين الحصيلة الضريبية والتي تعد أحد أهم موارد الخزانة العامة للدولة المصرية والتي تقدر بمليارات الجنيهات سنوياً.

وجاء في نص إعلان وزارة المالية التالي “قطاع الأمانة العامة الأمانة الفنية للجان القيادية إعلام رقم 1 لسنة 2018 مصلحة الضرائب المصرية الدخل/ القيمة المضافة” قد تضمن وظائف رئيس منطقة الضرائب في الإسماعيلية وشمال سيناء، ورئيس منطقة ضرائب الأقصر، ورئيس منطقة ضرائب البحيرة أول، ورئيس منطقة ضرائب البحيرة ثان، رئيس منطقة ضرائب الجيزة ثان.

وقد تضمن شروط شغل الوظيفة أن يكون المتقدم إلى الوظيفة حاصل على مؤهل عالي مناسب تبعاً لما هو محدد ببطاقة وصف كل وظيفة، قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية من المستوى الوظيفي الأعلى مباشرة، وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأما بالنسبة لغيرهم يشترط قضاء مدة خبرة متخصصة في مجال العمل قدرتها 17 عاماً، وقدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف، واحتياز البرامج التدريبية المقررة، وأن يكون لدى المتقدم لشغل الوظيفة قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

كما تضمن الإعلان عن وظائف في منطقة غرب الإسكندرية بالشروط التالية أن يكون الراغب في التقدم إلى الوظيفة مؤهل عالي مناسب تبعاً لما هو محدد ببطاقة وصف كل وظيفة، قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرةً وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة خبرة متخصصة في مجال العمل قدرتها 17 عاماً، إلى جانب قدرة فائقة على التوجيه والإدارة والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

وجاء في البيان أيضا الحاجة إلى وظائف مدير عام لجنة إعادة النظر مسمى الوظائف الأولى بالقاهرة والخامسة بالمنصورة على أن تكون شروط شغل هذه الوظيفة مثل الشروط سالفة الذكر.

كما تضمن الإعلان أيضا عن حاجة منطقة ضرائب شرق القاهرة ثان على وظائف التفتيش، ومكافحة التهرب، والحصر، مركز التدريب الإداري، ومساعدة المسجلين، رئيس مأمورية الزيتون، رئيس مأمورية السلام.

وكما تضمن وظائف منطقة ضرائب شمال الجيزة على فحص قضايا التهرب، ومركز التدريب الإداري، والدين، العمليات الضريبية، ومساعدة المسجلين، رئيس مأمورية الوايلي، ورئيس مأمورية الساحل.

أما منطقة ضرائب جنوب القاهرة فقد تضمن الإعلان عن الحاجة إلى وظائف التفتيش، الدين، وفحص قضايا التهرب، والحصر، ومركز التدريب الإداري، وتفتيش الوحدات المركزية، والتقارير واستطلاع النتائج.

أما الإدارة المركزي للأمن فقد تضمن الحاجة إلى القطاعات التالية أمن المعلومات ووسائل الاتصال، وعناصر لأمن الأفراد والمنشآت، أما الإدارة المركزية لمساعدة المسجلين فأعلنت عن حاجاتها على متابعة خدمات المسجلين بالمناطق، والإرشاد الضريبي.

وقد تضمن الإعلان المسابقة لوظائف في منطقة ضرائب شمال الجيزة، ومنطقة ضرائب جنوب القاهرة، والإدارة المركزي للأمن، والإدارة المركزي لمساعدة المسجلين، والإدارة المركزية للبحوث الضريبية، والإدارة المركزية للإعفاءات ورد الضريبة، والإدارة المركزية لمراكز التدريب.

إلى جانب تضمن مسابقة الوظائف الشاغرة على وظائف في الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة، والإدارة المركزية للتخطيط ومتابعة الخطة، والإدارة المركزية للمتابعة، والإدارة المركزي للتغيير والتطوير، ومنطقة ضرائب وسط القاهرة، ومنطقة ضرائب الجمارك، ومنطقة ضرائب وسط الدلتا، ومنطقة ضرائب البحر الأحمر.

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