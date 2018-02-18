إخلاء 75 في المئة من سكان مثلث ماسبيرو مع دفع تعويضات للمتضررين

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كشف خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تنمية العشوئيات أن 75٪ من سكان منطقة مثلث ماسبيرو تم اخلائهم للبدء في تطوير المنطقة، وأضاف أن الصندوق أرسل سكان المنطقة إلى محافظة القاهرة لدفع تعويضاتهم، واضاف في بيان له أنه من المقرر أن يتم اخلاء المنطقة السكنية وذلك من خلال ثلاثة محاور وضعت عليهم.

وأوضح أن المحور الأول هو خفض نسبة الأرض لتوسيع الطرق وكذلك لتنفيذ وحدات سكان المثلث الذي فضل البقاء في المنطقة بعد التنمية مشيرا إلى أن النسبة تختلف من منطقة إلى أخرى مع أعلى نسبة من حوالي 40٪.

وأشار إلى أن المحور الثاني في الصفقة هو بيع الأرض لصالح الدولة حيث حددت الهيئة تعويضا عن سعر المتر للمالكين بين 20-25 ألف جنيه للمتر إذا كان المحور الثالث من التعامل هو للمشاركة بين ملاك الأراضي ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، التي أدخلت مؤخرا.

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وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن ملاك الأراضي هم الوحيدون الذين يختارون المحور المناسب لهم من المحاور الثلاثة. وأشار إلى أن الصندوق يتدخل في حالة رفض أصحاب المشاريع التطوير. في هذه الحالة، سيتم سحب العقار مقابل دفع التعويض المشار إليه سابقا.

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