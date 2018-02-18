قابيل يؤكد على اهمية التعاون مع الإنتاج الحربي في مجال الصناعة

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أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل على أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتعظيم إمكاناتها في مجال الصناعة، وقال قابيل فى تصريح له تمت اذاعته على قناة “أون لايف” الفضائية ليلة الاحد “هناك قدر كبير من التعاون بيننا وبين وزارة الانتاج العسكرى، ولديها امكانات هائلة للتصنيع، ويجب استغلالها بشكل جيد لترشيد الواردات”.

وأضاف أن “حجم الواردات انخفض خلال العامين الماضيين بقيمة 16 مليار دولار، الأمر الذي انعكس إيجابا على العنصر المحلي، وأتاح الفرصة للصناعة المصرية للعمل بكامل طاقتها لتحقيق إنتاجية أعلى”، من جانبه أعرب اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي عن حرصه على تطوير القدرات التي تمتلكها وزارة الإنتاج العسكري.

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وقال: “هدفنا الرئيسي هو تطوير القدرات التي نمتلكها سواء كانت صناعية أو تكنولوجية أو بشرية للتنافس مع المنتج المستورد وزيادة فرص التصدير للمنتج المصري وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني”، تجدر الاشارة الى انه تم يوم الاحد التوقيع على ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات التجارة والصناعة والانتاج العسكرى فى مجال تطوير الصناعة وتعظيم الاستفادة من القدرات التكنولوجية والصناعية والبحثية المتاحة للوزارتين.

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