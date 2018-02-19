“الإدارية ” تحجز دعوى استبعاد “موسى مصطفى” من الانتخابات للأربعاء القادم

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن “المحكمة الإدارية العليا” اليوم الموافق يوم الاثنين التاسع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 بحجز دعوى إيقاف قرار “الهيئة الوطنية للانتخابات” بإعلان عن اسم مرشح رئاسة جمهورية مصر العربية “موسى مصطفى موسى” واستبعاده بصورة نهائية من كشوف المرشحين إلى جلسة الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018.

وقد تقدم المحامي “طارق العوضي” بطعن يحمل رقم 28452 لعام 64 قضائية عليا، يعلن فيه أن “موسى مصطفى موسى” غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل في كشوف نقابة المهندسين المصرية.

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وقد قام محامي “موسى مصطفى موسى” بتقديم شهادة تعليمية لموكله صادرة عن المجلس الأعلى للجامعات المصرية تشير إلى حصول “موسى مصطفى موسى” على بكالوريوس الهندسة من الدولة المصرية.

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