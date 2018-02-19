“نقيب الإعلاميين” تبحث الخميس القادم تقديم الدعم القانوني لريهام سعيد

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي عن قرار النيابة العامة الذي أمر بحبس مقدمة برنامج صبايا الخير” الاعلامية ريهام سعيد أربعة أيام على ذمة التحقيقات في التهمة الموجه إليها بالتحريض على خط الأطفال.

وأكد حمدي الكنيسي قائلاً “أن القرار الصادر ضد الإعلامية ريهام سعيد يعد قرار قضائي وليس من حق نقابة الإعلاميين التدخل فيه، لأن الأمر لايزال في يد القضاء المصرين ولكن النقابة سوف تتابع ما سوف تنتهي إليه الموقف من الناحية القانونية”.

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نقيب الإعلاميين يطرح مناقشة تقديم الدعم القانوني لريهام سعيد

وأضاف حمدي الكنيسي أن المشكلة التي تعرضت لها الإعلامية ريهام سعيد أمر قضائي ولا يخص المهنة الإعلامية، ولكن من الجانب المهني سوف يكون مطروح للمناقشة في اجتماع اللجنة القانونية للنقابة الإعلاميين يوم الخميس القادم، من أجل مناقشة سبل تقديم الدعم القانوني إلى الإعلامية ريهام سعيد.

وقد أعلنت “نيابة شرق القاهرة الكلية” تحت إشراف من المحامي العام الأول للنيابات المستشار إبراهيم صالح إصدار قرار قضائي بحبس مقدمة برنامج صبايا الخير ريهام سعيد ورئيس تحرير البرنامج والمنتج الفني للبرنامج لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات الحالية بسبب اتهامهم بالتحريض على خطف طفلين من أجل تصوير حلقة لبرنامج صبايا الخير.

إحالة ظهور أماني الخياط على الشاشة بعد قرار وقفها إلى لجنة الشكاوى

وقد أعلن وكيل المجلس الأعلى للإعلام “عبدالفتاح الجبالي” إنه فيما يعلق بظهور الإعلامية “أماني الخياط” على الشاشة على الرغم من إصدار قرار من نقابة الإعلاميين بوقفها فإن النقابة قد أحالت الملف المخالفة إلى المجلس الأعلى للإعلام والذي أحاله إلى “لجنة الشكاوى” من أجل إجراء التحقيق المناسب فيه.

وأعلنت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام إنه سوف تنظر الأمر في اجتماعات المقرر عقده اليوم بما يتضمنه الأمر من مخالفات إعلامية على أن يتم رفع التقرير إلى المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ القرار المناسب.

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